Foto: Hrvatska pošta

u suradnji sizdaje serijupod nazivom „“ koje će se dijelitikada krene temeljnoprilikom njihovog dolaska u vojarne.U vrijeme, ova karta ima višenego što je komunikacijski alat i upravo zato može postatikojom će nove generacije vojnih ročnika svoje kratke poruke moći slati najbližima.Na četiri dopisnice prikazani su likovi nekih od najzaslužnijih hrvatskih branitelja.Na prvoj seriji dopisnica u 2026. godini prikazani subio je najveći heroj Grada heroja Vukovara. U jeku napada Jugoslavenske narodne armije potpomognute četničkim paravojnim postrojbama, 1991. godine preuzeo je vodstvo obrane Borovog Naselja. Pod njegovim vodstvom branitelji su na Trpinjskoj cesti uništili desetke protivničkih tenkova i oklopnih vozila i zbog toga je ta prometnica prema Vukovaru nazvana Groblje tenkova. Poginuo je 16. listopada 1991.Blagin najstariji sintakođer je sudjelovao u obrani Vukovara i zapovijedao je legendarnim Turbo vodom – mobilnom postrojbom koja je obavljala najteže zadatke u borbi s agresorom. Nakon pada grada samo dio pripadnika Turbo voda uspio je umaknuti zloj sudbini na Ovčari koja je zadesila vukovarske branitelje i civile. Robert Zadro je iz Slavonije prešao na bojište u Bosni i Hercegovini. Poginuo je sa samo 22 godine u bitci za Kupres 22. travnja 1992. godine.“ riječi su. On je kao mladić odlučio iz Francuske doći u ratom zahvaćenu Hrvatsku kako bi sudjelovao u obrani naše domovine. Kao pripadnik HOS-a branio je Vukovar gdje je ranjen. Odbio je napustiti grad s francuskom novinarskom ekipom, a nakon pada Vukovara iz bolnice je odveden na Ovčaru. Prema svjedočanstvima preživjelih, srpski vojnici su se posebno iživljavali na njemu, te su ga nakon zvjerskog premlaćivanja ubili. Njegovi posmrtni ostaci otkriveni su tek 2025. godine.legendarni je zapovjednik 4. gardijske brigade koja je nakon njegove pogibije po njemu nazvana Pauci. Bio je profesionalni vojnik, stručnjak za oklopno ratovanje. U obranu Hrvatske uključio se kao dobrovoljac, a u akciji Maslenica u istom danu je bio tri puta ranjen. Sudjelovao je i u Oluji kada je s tenkistima 4. gardijske brigade ušao u Knin. Legendarna je njegova poruka suborcima: „.“ Poginuo je pred sam kraj rata, 9. listopada 1995. kod Mrkonjić Grada.je 25. listopada 1991. godine, kao vojni pilot JNA, borbenim avionom MIG-21 poletio iz Bihaća i sletio u Klagenfurt rekavši “”. Pristupio je vojsci Republike Hrvatske kao borbeni pilot te je sudjelovao u svim borbenim operacijama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Poginuo je tijekom vojno-redarstvene operacije Bljesak, nakon što su neprijateljske snage oborile njegov borbeni avion.Dopisnice su i u slobodnoj prodaji u poštanskim uredima od danas, 12. siječnja 2026. godine. Naklada serije je 6.000 primjeraka po motivu, a nominalna vrijednost dopisnica 0,70 eura x 4.