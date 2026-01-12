Mir i dobro

Operativna akcija '''' kojuprovodi više od 30 godina prije i tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, kada dolazi do, ali i nezakonite uporabe pirotehničkih sredstava, ove se godine provodila od 29. studenog 2025. do 8. siječnja 2026. godine.U tom razdoblju sve policijske uprave na područjute inspekcija Ravnateljstva civilne zaštite provodile su niz zadaća preventivnog djelovanja s ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira te opće sigurnosti svih građana.Tijekom provođenja ovogodišnje akcije (2025./2026.) od posljedica uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava ozlijeđena je ukupno, od čega jeMeđu teško ozlijeđenim osobama nalazi semlađe od 14 godina,mlađih od 18 godina iMeđu lakše ozlijeđenim osobama nalazi semlađe od 14 godina,mlađih od 18 godina i- 120 komada oružja,- 7646 komada streljiva,- 0,49 kg eksploziva,- 30 komada eksplozivnih sredstava (bombe i dr.) i- 65.523 komad pirotehničke galanterije.Evidentirana su propucavanja(ugostiteljski objekt i ljekarna) i propucavanja dva automobila.Evidentirano jekoja su vezana uz korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva.Tijekom operativne akcije Mir i dobroje ozlijeđen desetogodišnjak, kada je 19. prosincapirotehničkim sredstvom zbog čega mu je u Kliničkom bolničkom centrulijeve ruke.Tijekom akcije policijski službenici su oduzelipirotehničke galanterije, evidentiraliza što su prijavljena tri maloljetnika i četiri punoljetne osobe. Ujedno su oduzeliPodsjećamo kako je cijele godine u tijeku akcija ''Manje oružja, manje tragedija'' u sklopu koje, osim što možete predati ilegalno oružje koje posjedujete bez sankcija, možete predati i zabranjena pirotehnička sredstva čije posjedovanje nije dozvoljeno.