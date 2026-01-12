Rezultati operativne akcije „Mir i dobro“: 41 ozlijeđena osoba i više od 65 tisuća komada pirotehničke galanterije
12.01.2026. 11:03
Operativna akcija ''Mir i dobro'' koju Ministarstvo unutarnjih poslova provodi više od 30 godina prije i tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, kada dolazi do povećanog korištenja, ali i nezakonite uporabe pirotehničkih sredstava, ove se godine provodila od 29. studenog 2025. do 8. siječnja 2026. godine.
U tom razdoblju sve policijske uprave na području Republike Hrvatske te inspekcija Ravnateljstva civilne zaštite provodile su niz zadaća preventivnog djelovanja s ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira te opće sigurnosti svih građana.
Tijekom provođenja ovogodišnje akcije (2025./2026.) od posljedica uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava ozlijeđena je ukupno 41 osoba, od čega je 13 osoba teško ozlijeđeno, a 28 osoba lakše.
Među teško ozlijeđenim osobama nalazi se sedmero djece mlađe od 14 godina, troje maloljetnika mlađih od 18 godina i tri punoljetne osobe.
Među lakše ozlijeđenim osobama nalazi se dvanaestero djece mlađe od 14 godina, devet maloljetnika mlađih od 18 godina i sedam punoljetnih osoba.
U navedenom razdoblju policijski službenici izuzeli su:
- 120 komada oružja,
- 7646 komada streljiva,
- 0,49 kg eksploziva,
- 30 komada eksplozivnih sredstava (bombe i dr.) i
- 65.523 komad pirotehničke galanterije.
Evidentirana su propucavanja dva objekta (ugostiteljski objekt i ljekarna) i propucavanja dva automobila.
Evidentirano je 375 prekršaja i 38 kaznenih djela koja su vezana uz korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva.
Mir i dobro na području Policijske uprave osječko-baranjske
Tijekom operativne akcije Mir i dobro teško je ozlijeđen desetogodišnjak, kada je 19. prosinca nestručno rukovao pirotehničkim sredstvom zbog čega mu je u Kliničkom bolničkom centru amputiran kažiprst i srednji prst lijeve ruke.
Tijekom akcije policijski službenici su oduzeli 152 komada pirotehničke galanterije, evidentirali osam prekršaja za što su prijavljena tri maloljetnika i četiri punoljetne osobe. Ujedno su oduzeli dva oružja.
''Manje oružja, manje tragedija'' - predaja opasnih sredstava tijekom cijele godine bez sankcija
Podsjećamo kako je cijele godine u tijeku akcija ''Manje oružja, manje tragedija'' u sklopu koje, osim što možete predati ilegalno oružje koje posjedujete bez sankcija, možete predati i zabranjena pirotehnička sredstva čije posjedovanje nije dozvoljeno.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U tom razdoblju sve policijske uprave na području Republike Hrvatske te inspekcija Ravnateljstva civilne zaštite provodile su niz zadaća preventivnog djelovanja s ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira te opće sigurnosti svih građana.
Tijekom provođenja ovogodišnje akcije (2025./2026.) od posljedica uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava ozlijeđena je ukupno 41 osoba, od čega je 13 osoba teško ozlijeđeno, a 28 osoba lakše.
Među teško ozlijeđenim osobama nalazi se sedmero djece mlađe od 14 godina, troje maloljetnika mlađih od 18 godina i tri punoljetne osobe.
Među lakše ozlijeđenim osobama nalazi se dvanaestero djece mlađe od 14 godina, devet maloljetnika mlađih od 18 godina i sedam punoljetnih osoba.
U navedenom razdoblju policijski službenici izuzeli su:
- 120 komada oružja,
- 7646 komada streljiva,
- 0,49 kg eksploziva,
- 30 komada eksplozivnih sredstava (bombe i dr.) i
- 65.523 komad pirotehničke galanterije.
Evidentirana su propucavanja dva objekta (ugostiteljski objekt i ljekarna) i propucavanja dva automobila.
Evidentirano je 375 prekršaja i 38 kaznenih djela koja su vezana uz korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva.
Mir i dobro na području Policijske uprave osječko-baranjske
Tijekom operativne akcije Mir i dobro teško je ozlijeđen desetogodišnjak, kada je 19. prosinca nestručno rukovao pirotehničkim sredstvom zbog čega mu je u Kliničkom bolničkom centru amputiran kažiprst i srednji prst lijeve ruke.
Tijekom akcije policijski službenici su oduzeli 152 komada pirotehničke galanterije, evidentirali osam prekršaja za što su prijavljena tri maloljetnika i četiri punoljetne osobe. Ujedno su oduzeli dva oružja.
''Manje oružja, manje tragedija'' - predaja opasnih sredstava tijekom cijele godine bez sankcija
Podsjećamo kako je cijele godine u tijeku akcija ''Manje oružja, manje tragedija'' u sklopu koje, osim što možete predati ilegalno oružje koje posjedujete bez sankcija, možete predati i zabranjena pirotehnička sredstva čije posjedovanje nije dozvoljeno.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)