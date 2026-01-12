Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Ujutro i dio prijepodneva pretežno vedro i vrlo hladno, a zatim sa zapada postupan porast naoblake. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a potkraj dana u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina. Jutarnja temperatura -11°C, a dnevna do -1°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [08.-14.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [08.-14.01.2026.] [program]

Događaji:



