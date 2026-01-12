Servisne informacije [12. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
12.01.2026. 7:01
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Ujutro i dio prijepodneva pretežno vedro i vrlo hladno, a zatim sa zapada postupan porast naoblake. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a potkraj dana u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina. Jutarnja temperatura -11°C, a dnevna do -1°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [08.-14.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [08.-14.01.2026.] [program]
Događaji:
