Foto: Damir Varmuža/Piksel photography

Put do najboljihrijetko je predvidljiv. On se gradi krozkoji ostanu u sjećanju. Upravo takva bila je, posebna večer kojom je, na najbolji mogući način, započelo odbrojavanje do jedanaestog izdanjaSve je krenulo u samom središtu grada, na Trgu Ante Starčevića, odakle su se uzvanici posebnimuputili prema konačnom odredištu. Već u startu bilo je jasno da je riječ o večeri koja izlazi iz uobičajenih okvira.Unatočkoja je okovala Osijek,brzo sui dali jasan nagovještaj večeri ispunjene dobrim vinima, razgovorima i ugodnim iznenađenjima.Domaćin treće Tajne vinske degustacije bio je, čiji jeposlužio kao savršena kulisa za ono što je bilo u središtu pažnje - vino. Pred pedesetak uzvanika, osoba izistoka Hrvatske, predstavljena su probrana vina vinaraKušanje je teklo uz, a svaki je gost imao slobodu pronaći vlastite favorite, vratiti se čaši koja mu je posebno „sjela“ i podijeliti dojmove. Čašica razgovora prelijevala se, događaja koji iz godine u godinu okuplja sve širu publiku.Nezaboravan doživljaj Tajne degustacije bio je zaokružen sitnicama koje čine razliku. O svježini nepca tijekom večeri brinula se voda, dok su elegantni cvjetni aranžmaniprostoru dali dodatnu notu profinjenosti i topline te zaokružili atmosferu večeri.Najljepši dio večeri ipak su bili ljudi., ali skladna ekipa, povezana dobrim vinom i još, stvorila je atmosferu zbog koje se ovakvi događaji pamte. U kombinaciji vina, prostora i publike leži čar Tajne degustacije kao intimnog, aliu WineOS. Jerveć godinama svoju prepoznatljivost gradi kroz doživljaje, jednako kao i kroz sadržaj.WineOS će tako već sljedećeg vikenda ponovno pretvoriti Osijek u središte vinskog svijeta, mjesto gdje se vino ne samo kuša, nego i živi. Masterclass radionice, susreti, razgovori te kušanja vina, destilata i delicija čine ovaj sajam događajem kojem se publika vraća.U tijeku su posljednje pripreme, kako bi, u, WineOS otvorio vrata svim vinoljupcima, hedonistima, znatiželjnicima i onima koji uživaju u dobrim okusima, susretima i pričama koje se pamte.