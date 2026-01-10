[FOTO] Male vinske tajne koje vode do velikog događaja – WineOS je pred vratima
10.01.2026. 16:24
Put do najboljih vinskih priča rijetko je predvidljiv. On se gradi kroz doživljaje, susrete i male trenutke koji ostanu u sjećanju. Upravo takva bila je Tajna degustacija, posebna večer kojom je, na najbolji mogući način, započelo odbrojavanje do jedanaestog izdanja WineOS-a.
Sve je krenulo u samom središtu grada, na Trgu Ante Starčevića, odakle su se uzvanici posebnim vinskim autobusom uputili prema konačnom odredištu. Već u startu bilo je jasno da je riječ o večeri koja izlazi iz uobičajenih okvira.
Unatoč ledenoj kiši koja je okovala Osijek, vrhunski mjehurići brzo su opustili atmosferu i dali jasan nagovještaj večeri ispunjene dobrim vinima, razgovorima i ugodnim iznenađenjima.
Domaćin treće Tajne vinske degustacije bio je Kulturni centar Osijek, čiji je suvremeni i elegantni prostor poslužio kao savršena kulisa za ono što je bilo u središtu pažnje - vino. Pred pedesetak uzvanika, osoba iz društvenog, kulturnog i javnog života istoka Hrvatske, predstavljena su probrana vina vinara udruge Graševina Croatica.
Kušanje je teklo uz ugodno vođenje, opušteno i zabavno, a svaki je gost imao slobodu pronaći vlastite favorite, vratiti se čaši koja mu je posebno „sjela“ i podijeliti dojmove. Čašica razgovora prelijevala se od kušanih vina do WineOS-a, događaja koji iz godine u godinu okuplja sve širu publiku.
Nezaboravan doživljaj Tajne degustacije bio je zaokružen sitnicama koje čine razliku. O svježini nepca tijekom večeri brinula se voda Maya, dok su elegantni cvjetni aranžmani cvjećarnice Florista prostoru dali dodatnu notu profinjenosti i topline te zaokružili atmosferu večeri.
Najljepši dio večeri ipak su bili ljudi. Raznolika, ali skladna ekipa, povezana dobrim vinom i još boljom energijom, stvorila je atmosferu zbog koje se ovakvi događaji pamte. U kombinaciji vina, prostora i publike leži čar Tajne degustacije kao intimnog, ali snažnog uvoda u WineOS. Jer WineOs by Graševina Croatica već godinama svoju prepoznatljivost gradi kroz doživljaje, jednako kao i kroz sadržaj.
WineOS će tako već sljedećeg vikenda ponovno pretvoriti Osijek u središte vinskog svijeta, mjesto gdje se vino ne samo kuša, nego i živi. Masterclass radionice, susreti, razgovori te kušanja vina, destilata i delicija čine ovaj sajam događajem kojem se publika vraća.
U tijeku su posljednje pripreme, kako bi 16. i 17. siječnja 2026., u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, WineOS otvorio vrata svim vinoljupcima, hedonistima, znatiželjnicima i onima koji uživaju u dobrim okusima, susretima i pričama koje se pamte.
Foto: Damir Varmuža/Piksel photography
