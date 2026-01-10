Mali Marko, velika zahvalnost: "Hvala što ste došli iz daleka i nadam se da se nitko nije razbolio"
10.01.2026. 12:56
Krajem prosinca prošle godine, jedan dječak digao je cijelu Slavoniju, Baranju, ma cijelu Hrvatsku na noge!
Naime, 26. prosinca Marko Majić se u Općini Draž, točnije kod vidikovca Trojnaš udaljio od svoje obitelji. U tom trenutku sve službe su bile na terenu, ali i brojni građani.
Oko 21 sat, nakon gotovo šest sati potrage, dječaka su pronašli, živog i zdravog!
"Išli smo u potragu oko 17 sati. Kao lovce, javili su nam se da dođemo. Sve smo pretražili, a ja sam ga našao nekih 500 metara od mjesta nestanka, u granju. Zvao sam ga imenom i on se javio: ‘Ovdje sam’. Bio sam u šoku, nisam mogao vjerovati. Pitao sam još jednom: ‘Jesi tu?’ On je rekao da jest i tada sam uletio u to granje. Dečka smo izvukli van. Govorio sam mu da se ne boji, rekao sam mu da je hrabar i da nema potrebe za plakanjem. Adrenalin me udario, kasnije sam se tresao, ali baš mi je drago", rekao je lovac Alen Tubić, koji je dječaka pronađao za 24 sata.
I onda, veliko srce malog dječaka, Marko se zahvalio svima, ali pismo je poslao ekipi HGSS-a:
“Hvala što ste sve digli.
I hvala što ste se trudiili.
Hvala što ste se na mene brinuli kada sam izašao.
Hvala što ste došli iz daleka i nadam se da se nitko nije razbolio.
Želim vam puno sreće i zdravlja. Marko Majić”.
U komentarima na Facebooku, netko je iz HGSS-a napisao “Zbog ovakvih poruka sutra se lakše obuče uniforma.”
Foto: HGSS/Screenshot
