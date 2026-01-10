digao

Slavoniju, Baranju

Hrvatsku

Općini Draž

živog i zdravog

Išli smo u potragu oko 17 sati. Kao lovce, javili su nam se da dođemo. Sve smo pretražili, a ja sam ga našao nekih 500 metara od mjesta nestanka, u granju. Zvao sam ga imenom i on se javio: ‘Ovdje sam’. Bio sam u šoku, nisam mogao vjerovati. Pitao sam još jednom: ‘Jesi tu?’ On je rekao da jest i tada sam uletio u to granje. Dečka smo izvukli van. Govorio sam mu da se ne boji, rekao sam mu da je hrabar i da nema potrebe za plakanjem. Adrenalin me udario, kasnije sam se tresao, ali baš mi je drago

Alen Tubić

veliko srce malog dječaka

Hvala što ste sve digli.

I hvala što ste se trudiili.

Hvala što ste se na mene brinuli kada sam izašao.

Hvala što ste došli iz daleka i nadam se da se nitko nije razbolio.

Želim vam puno sreće i zdravlja. Marko Majić

Zbog ovakvih poruka sutra se lakše obuče uniforma

Foto: HGSS/Screenshot