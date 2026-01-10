Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova

Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

Vinkovačku cestu

Dunavske i Vinkovačke

nemaju riješeno

nemaju odgovarajući

mrežnoj stranici APN-a

28. veljače 2026.

konačna lista.

Foto: APN/Screenshot

objavila jeizna području Grada Osijeka. Riječ je o stanovima koji će se graditi uzodnosno križanje, a poziv je raspisan radi utvrđivanja dodatne liste reda prvenstva.Pravo prijave imaju državljani Republike Hrvatske kojistambeno pitanje, odnosnostan ili kuću. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu dostupnom na, uz priloženu dokumentaciju kojom se dokazuje prebivalište, stambeni status, sastav kućanstva i druge propisane okolnosti.Zahtjevi se zaprimaju isključivo poštom dogodine, na adresu APN-a u Zagrebu, uz jasno naznačenu svrhu pošiljke.Bodovanje i rangiranje provest će se sukladno važećoj odluci Grada Osijeka, a prijedlog dodatne liste reda prvenstva bit će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici APN-a. Podnositelji će imati pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od objave, nakon čega će biti donesena i objavljena