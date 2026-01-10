APN raspisao javni poziv za POS stanove uz Vinkovačku cestu
10.01.2026. 11:38
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Osijeka. Riječ je o stanovima koji će se graditi uz Vinkovačku cestu odnosno križanje Dunavske i Vinkovačke, a poziv je raspisan radi utvrđivanja dodatne liste reda prvenstva.
Pravo prijave imaju državljani Republike Hrvatske koji nemaju riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan ili kuću. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici APN-a, uz priloženu dokumentaciju kojom se dokazuje prebivalište, stambeni status, sastav kućanstva i druge propisane okolnosti.
Zahtjevi se zaprimaju isključivo poštom do 28. veljače 2026. godine, na adresu APN-a u Zagrebu, uz jasno naznačenu svrhu pošiljke.
Bodovanje i rangiranje provest će se sukladno važećoj odluci Grada Osijeka, a prijedlog dodatne liste reda prvenstva bit će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici APN-a. Podnositelji će imati pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od objave, nakon čega će biti donesena i objavljena konačna lista.
Foto: APN/Screenshot
