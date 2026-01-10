Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Zbog vremenskih (ne)prilika, osječka Tržnica izvijestila da sajam automobila, odnosno osječka Autopija sutra, u nedjelju, 11. siječnja neće raditi.

Obavještavamo vas da se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i niskih temperatura zraka, sajam automobila na lokaciji u Osijeku, Ulici svetog Leopolda Bogdana Mandića 107b, neće održati u nedjelju 11. siječnja 2026. godine”, navode iz osječke Tržnice.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




