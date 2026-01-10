vremenskih (ne)prilika

osječka Tržnica

Autopija

n

e

ć

e

r

a

d

i

t

i

Obavještavamo vas da se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i niskih temperatura zraka, sajam automobila na lokaciji u Osijeku, Ulici svetog Leopolda Bogdana Mandića 107b, neće održati u nedjelju 11. siječnja 2026. godine

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Zbogizvijestila da sajam automobila, odnosno osječkasutra, u nedjelju, 11. siječnja”, navode iz osječke Tržnice.