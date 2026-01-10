13. Suncokreta ruralnog turizma

Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo

osam projekata

Osječko-baranjske županije

Nataša Tramišak

Suncokret ruralnog turizma zaista je jedna od najprepoznatljivijih nagrada, osobito kada govorimo o promicanju i poticanju ruralnog turizma na području cijele Hrvatske. Nas posebno veseli činjenica da na području Osječko-baranjske županije iz godine u godinu raste broj nagrađenih, čime postajemo sve prepoznatljivija kontinentalna turistička destinacija. Tome u prilog govore i turistički pokazatelji za 2025. godinu, koju smo završili s 330.000 noćenja i 159.000 dolazaka. Riječ je o doista rekordnim brojkama. Naravno, ti rezultati ne bi bili mogući bez predanog rada svih naših djelatnika u turizmu – ugostitelja, turističkih zajednica te vrijednih zaposlenika u ugostiteljskim objektima, prvenstveno u restoranima i hotelima. Posebno nas raduju lijepe, tople i ljudske priče koje dolaze iz našeg ruralnog prostora – s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, iz različitih udruga koje se bave turizmom i njegovom promocijom, kao i organizacijom gastronomskih i drugih manifestacija na našem području. Iz godine u godinu svjedočimo sve raznolikijoj ponudi i širokoj lepezi turističkih proizvoda koje nudimo našim posjetiteljima. Upravo zato posebno veseli vidjeti sve ovogodišnje dobitnike Suncokreta ruralnog turizma, kojima još jednom upućujem veliko hvala. Osječko-baranjska županija i dalje će snažno poticati razvoj turizma kao jedne od važnih gospodarskih grana te će svima biti na raspolaganju, kako u promociji, tako i u financijskoj potpori razvoju cjelokupnog turističkog proizvoda

Dijana Katica

269 natjecatelja

Konkurencija je bila iznimno velika, a posebno je vidljivo kako se kvaliteta projekata iz godine u godinu znatno podiže. Nekada se već prilikom terenskog obilaska mogao eliminirati velik broj prijava, dok su danas gotovo svi projekti kvalitetni, lijepo osmišljeni i s velikim trudom realizirani. Gotovo svi sudionici zaslužuju priznanje. Ocjenjivački sud ove je godine imao izuzetno zahtjevan posao. Iako smo već uhodani i većina članova radi zajedno već 13 godina, proces ocjenjivanja trajao je znatno dulje zbog visoke razine prijavljenih projekata. Ove godine uveli smo i nove kategorije, pa ih je sada ukupno 17. Ono što je svima zajedničko i posebno važno jest emocija i srdačnost koje su snažno prisutne u ruralnim sredinama, osobito u Slavoniji. Upravo to daje posebnu vrijednost ovim projektima. U budućnosti nastavljamo graditi tzv. suncokretovu mrežu – umrežavanje dobitnika ne samo iz prošle godine, nego svih koji su nagrađeni tijekom proteklih 13 godina. Cilj nam je njihova dodatna promocija u suradnji sa županijama, poput Osječko-baranjske županije, ali i kontinuirana edukacija. Također želimo potaknuti njihovo međusobno povezivanje, jer se često događa da se sudionici ne poznaju ni unutar iste županije, a upravo tu vidimo veliku priliku za buduću suradnju

Zlatne povelje

Konjički klub Nexe, Ergela Feričanci

Ana Marunica

Uz našu ergelu moram spomenuti da uskoro otvaramo naš restoran, a uz heritage hotel Kuriju Mihalović i vinariju Enosofija, gostima ćemo moći ponuditi potpuni, jedinstveni turistički doživljaj

Igor Pavelić

Grad Beli Manastir i Turistička zajednica Baranje

brončane povelje

Suncokreta ruralnog turizma

To priznanje za nas ima veliko značenje. Iako je riječ o bronci, ona nam je snažan poticaj – naravno, težimo i srebru, pa u konačnici i zlatu. Ova nagrada nas ujedno obvezuje da u budućnosti budemo još kvalitetniji u svemu što radimo. Već sada podižemo ljestvicu i postavljamo si više standarde. Do sada smo manifestaciju vrlo uspješno brendirali i vjerujemo da će se u narednom razdoblju njezin razvoj nastaviti u pozitivnom smjeru. Suočeni smo i s određenim tehničkim i prostornim izazovima u gradu Belom Manastiru. Naime, prostor na kojem se fišijada godinama održavala nije u vlasništvu grada, već je riječ o privatnom zemljištu koje je prodano, a na kojem se planira izgradnja trgovačkog centra. Međutim, grad raspolaže s dovoljno alternativnih prostora, posebice u zoni Buzine u samom središtu grada. Vjerujem da će ovogodišnja dislokacija, odnosno promjena lokacije održavanja naše najveće gradske fišijade, biti još uspješnija. Ondje planiramo osigurati i trajnu infrastrukturu kako bismo u budućim godinama imali dovoljno prostora za sve goste i sudionike ove najveće fišijade u Hrvatskoj, čija je organizacija jedan od naših najvažnijih zadataka

Dobitnici nagrada iz Osječko-baranjske županije:

Zlatna povelja

Srebrna povelja

Brončana povelja

Posebno priznanje

Na svečanoj dodjeliu organizacijikoja se početkom prosinca održala u Bjelovaru, nagrađeno jes područja. Stoga je županicaprimila dobitnike priznanja i čestitala im na trudu uloženom u razvoj turističke ponude županije.– kazala je županica.Predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Seloistaknula je kako su ove godine imaliiz 18 hrvatskih županija i 7 država, uključujući i Hrvate izvan Hrvatske koji provode ruralno-turističke projekte. -– rekla je Katica.Dobitnikjeispred kojeg jeistaknula kako svojim gostima pružaju jedinstveni turistički proizvod nudeći niz sadržaja, od vožnje konjima kroz prekrasno vinogorje, početničko jahanje, obilazak ergele do upoznavanja s kulturnom i prirodnom baštinom. -– naglasila je Marunica.Gradonačelnik Grada Belog Manastiraobjasnio je kako su, dobitnici, odnosno, za jednu od gastro-manifestacija na području ruralnog kontinentalnog dijela Hrvatske. -– zaključio je Pavelić.: Konjički klub Nexe, Ergela Feričanci (Kategorija Aktivni turistički sadržaji): Tačkijada, Piškorevci (Gastronomske manifestacije i događanja)Mjesec baranjske kuhinje, TZ općine Bilje – Kopački rit (Ruralno turistički projekti)Najveća hrvatska fišijada Beli Manastir, TZ Baranje (Gastronomske manifestacije i događanja)Zmajevac - vinska prijestolnica RH, Općina Kneževi Vinogradi (Pametne ruralne zajednice)Ako dotakneš Lipicanca, dotakneš povijest, Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (Predstavljanje ruralnog identiteta)Protex, prerada perja, Piškorevci (Nositelji zaštićenih oznaka)Katarina Novoselić, Habjanovci (Žene u ruralnom turizmu)