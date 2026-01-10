Poledica povećala broj ozlijeđenih u Osijeku
10.01.2026. 11:21
Zbog snijega i poledice posljednjih dana zabilježen je porast broja ozlijeđenih osoba u Osijeku. Klinički bolnički centar Osijek izvijestio je kako se sve veći broj pacijenata javlja zbog ozljeda nastalih pri padovima na snijegu i ledu.
Prema podacima Ravnateljstva, broj operativnih zahvata povećan je za 20 do 30 posto u odnosu na razdoblja bez zimskih nepogoda, a najčešće je riječ o prijelomima i ozljedama ekstremiteta. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i temperatura ispod ništice, u KBC-u očekuju daljnji porast broja pacijenata.
Za razliku od Osijeka, u Vukovarsko-srijemskoj županiji zasad nema povećanog broja intervencija hitnih službi. Kako navode iz Zavoda za hitnu medicinu, građani su se pridržavali upozorenja o poledici.
Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mladen Karlić ističe kako nije zabilježen porast padova i prijeloma koji bi zahtijevali intervenciju hitne službe. Povećan je, dodaje, broj pacijenata s respiratornim tegobama, bolovima u prsima i virusnim infekcijama.
