Foto: Osijek031.com/Arhiv

Zbogposljednjih dana zabilježen jeozlijeđenih osoba u Osijeku.izvijestio je kako se svejavlja zbog ozljeda nastalih prina snijegu i ledu.Prema podacima Ravnateljstva, broj operativnih zahvata povećan je zau odnosu na razdoblja bez zimskih nepogoda, a najčešće je riječ o. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i temperatura ispod ništice, u KBC-u očekuju daljnjipacijenata.Za razliku od Osijeka, uzasadpovećanog broja intervencija hitnih službi. Kako navode iz Zavoda za hitnu medicinu, građani su se pridržavali upozorenja o poledici.Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županijeističe kakoporast padova i prijeloma koji bi zahtijevali intervenciju hitne službe. Povećan je, dodaje, broj pacijenata s