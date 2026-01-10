NK Osijek

veznom redu

pojačanje

Vladan Bubanja

Orenburga

Nikšiću

Sutjesku

Lokomotivu

nagradu navijača

najborbenijeg igrača Bordo momčadi

Zaista mi je čast što sam došao u Osijek, veliki klub s isto takvom tradicijom. Proveo sam dvije godine u HNL-u tako da znam dosta toga, a i neće mi trebati puno vremena za prilagodbu na sve što me čeka. Isto tako, znam da momčad nije baš u ugodnoj situaciji, međutim, siguran sam da ćemo već od prvog kola u nastavku prvenstva krenuti naprijed. Prije toga se moramo dobro pripremiti, da bismo vratili Osijek tamo gdje mu je mjesto.

Ostavit ću i zadnji atom snage na terenu

ratnici

energiju, žustrinu i agresivnost

Željko Sopić

Tip sam igrača koji voli raditi i trenirati, nastojim svakoga dana biti sve bolji tako da s te strane sigurno neće biti problema jer ću davati i zadnji atom snage i krvi za svoju momčad i što bolje rezultate. Vi me, eto, pamtite još od prije dvije godine, dok sam bio u Lokomotivi. Tada sam i zabio Osijeku po jedan gol u dvije utakmice, a spomenuo bih i vrlo dobru sezonu koju sam potom imao i u Sarajevu, gdje mi je bilo prelijepo. Godilo mi je i priznanje njihovih navijača jer tamo ljudi znaju prepoznati kada netko daje sve od sebe.

Istina. Minutaža mi nije bila onakva, kakvu sam želio imati, ali mislim da sam u nekim segmentima igre čak i napredovao i da ću to pokazati baš ovdje u Osijeku. U Rusiji je, ipak, drukčiji pristup i mentalitet, njihov nogomet se dosta razlikuje od ovog klasičnog, europskog. Sve se zasniva na nekoj tjelesnoj pripremi i agresivnosti, ali se nekada u nogometu kockice ne poslože na pravi način, kao što meni nisu u Orenburgu.

Dobrim igrama vratiti se u reprezentaciju

motiviran i željan

Osnovni cilj mi je pomoći Osijeku i da napravimo što bolji rezultat i što prije izvučemo iz ove situacije. Osim toga, siguran sam da ću s mojim dobrim partijama opet imati priliku biti među onima koji će dobiti izbornikov poziv. To mi je naravno velika želja i mislim da svaki igrač tomu teži. Siguran sam da u Osijeku imamo kvalitetnu momčad, pogotovo sa svim pojačanjima koja su tu ili će još doći. Vjerujem da će bliska budućnost to i pokazati.

Igrač koji se po mnogim svojim karakteristikama uklapa u ono što smo tražili. Osim toga, već je bio u HNL-u, poznaje Ligu, što je jako važno jer nemamo vremena za neke duže adaptacije. Znamo ga iz Lokomotive i Sarajeva, a kvalitetne prezentacije su mu omogućile dobar transfer u Rusiju. Doveli smo ga na posudbu do ljeta ove godine, također s opcijom otkupa. Na njemu je da se pokaže na terenu. Još želim nešto naglasiti. Svi koji su nam ove zime stigli na posudbu, došli su za manje iznose u odnosu na one koje imaju u matičnim klubovima. Dakle, pokazali su želju doći i pomoći nam. A mislim da će i oni u tomu profitirati

Alen Petrović

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

dobio je još jednog igrača ukoji bi trebao bitiu nastavku sezone. To je 26-godišnji Crnogorac(rođen 21. veljače 1999.) koji je stigao na posudbu iz ruskog. Njegova je pozicija „šestica“ na kojoj je najčešće igrao u svim svojim klubovima. Počeo je u rodnom, nastupajući zaiz koje je 2022. transferiran u zagrebačku. Na Kajzerici je proveo dvije sezone i potom potpisao za Sarajevo u kojem se zadržao 12 mjeseci i dobioza. Uslijedio je, prošloga ljeta, odlazak u Orenburg u kojem je u prvom dijelu sezone zabilježio 14 nastupa u prvenstvu i nacionalnom kupu uz jedan postignuti pogodak. Bubanja je u lipnju 2023. debitirao i za reprezentaciju Crne Gore u prijateljskom ogledu s Češkom.Naš je trener često proteklih dana ponavljao da mu u nastavku sezone trebaju prije svega „“ koji donoseu igri. Jasno je dau Bubanji vidi upravo takav profil.Što se tiče Orenburga, to je također, kaže Vladan, bilo dragocjeno iskustvo bez obzira na nedorečeni status…Bubanja je, dakle, itekakonovog dokazivanja, vjerujući kako se može vratiti i u nacionalnu vrstu svoje domovine.Za sportskog direktora Bijelo-plavih također nije bilo dvojbi kada se pojavila mogućnost Vladanova dolaska u naš klub:, rekao je