Vijesti::Communis
17-godišnjak je jučer oko 0.50 sati, samostalno u prometu na cestama upravljao osobnim automobilom u vlasništvu svoga oca i kretao se kolnikom ulice Jure Kaštelana u Tenji te je uslijed neprilagođene brzine kretanja vozila izgubio nadzor nad upravljačem te u zanošenju sletio s kolnika i udario u metalnu ogradu, a potom je sletio vozilom u odvodni kanal, izvijestili su iz policije.

Nakon prometne nesreće vozač je pješice napustio mjesto događaja prometne nesreće, a da vlasniku oštećene ograde nije ostavio svoje osobne podatke i podatke o vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću, a naknadno su ga pronašli policijski službenici.

Očevidom je utvrđeno da 17-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, odnosno da ne posjeduje vozačku dozvolu, a također je utvrđeno da mu je otac, vlasnik osobnog automobila, dao na upravljanje motorno vozilo za kojeg je morao znati da nije stekao pravo na upravljanje.

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv maloljetnog vozača slijedi Optužni prijedlog nadležnom sudu s prijedlogom izricanja odgojne mjere. Istovremeno je vlasniku vozila izdana je Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 390 eura.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


