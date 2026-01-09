17-godišnjak

Foto: Osijek031.com/Arhiv

je jučer oko 0.50 sati, samostalno u prometu na cestama upravljao osobnim automobilom u vlasništvu svogai kretao se kolnikom ulicete je uslijedkretanja vozilanad upravljačem te u zanošenjui udario u metalnu ogradu, a potom je sletio vozilom u, izvijestili su iz policije.Nakon prometne nesreće vozač jemjesto događaja prometne nesreće, a da vlasniku oštećene ogradesvoje osobne podatke i podatke o vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću, asu ga pronašli policijski službenici.Očevidom je utvrđeno da 17-godišnji vozač upravljao osobnim automobilomna upravljanje vozilom, odnosno davozačku dozvolu, a također je utvrđeno da mu je otac, vlasnik osobnog automobila, dao na upravljanje motorno vozilo za kojeg je morao znati dana upravljanje.U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.Zbog izazivanja prometne nesreće protiv maloljetnog vozača slijedi Optužni prijedlog nadležnom sudu s prijedlogom. Istovremeno je vlasniku vozila izdana je Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od