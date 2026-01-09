Godinama razbijao sve pred sobom: šokantna serija vandalizama u Palači i Petrovoj Slatini
09.01.2026. 12:01
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnjak iz Palače počinio šest kaznenih djela oštećenja tuđe stvari, koje je počinio u vremenu od rujna 2024. godine do 5. siječnja 2026. godine.
Šest puta oštetio tuđu imovinu u Palači i Petrovoj Slatini
Naime, utvrđeno je da je ovaj 50-godišnjak između 30. rujna i 1. listopada 2024. godine na mrtvačnici u Palači ciglom razbio staklo na prozoru i oštetio fasadu, čime je počinio štetu od oko 600 eura.
50-godišnjaka se tereti da je 30. studenoga 2024. godine komadom metalne ograde razbio staklo i oštetio ulazna vrata društvenog doma u Palači, čime je pričinio štetu od oko 200 eura.
Onda je 31. siječnja 2025. godine ispred društvenog doma u Palači rukama savinuo oglasnu ploču s koje je udarcima nogom nasilno odbio poštanski sandučić. Šteta iznosi oko 250 eura.
Također je 20. veljače 2025. godine razbio prozorsko staklo na društvenom domu u Palači te je oštetio betonsku maketu crkve, koja se nalazi s druge strane kolnika u parku. Šteta iznosi oko 500 eura.
U Petrovoj Slatini je pak u razdoblju od 14. lipnja do 01. srpnja 2025. godine oštetio ulazna vrata u društveni dom te razbio prozor. Šteta iznosi oko 2.000 eura.
Osumnjičen je i da je 05. siječnja 2026. godine oko 05,30 sati u Palači udarcima sjekire razbio dva vjerska spomenika, čime je pričinio štetu od oko 4.500 eura, izvijestili su iz policije.
Uhićenik je predan pritvorskom nadzorniku uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Pod sumnjom da je počinio opisana kaznena djela osumnjičeni je 8. siječnja u 8 sati uhićen i doveden u službene prostorije I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin na kriminalističko istraživanje.
Uz nalog Općinskog suda u Osijeku obavljena je pretraga njegovog doma i drugih prostorija kojima se koristi tijekom koje su policijski službenici pronašli i uz potvrdu oduzeli dva metka i sjekiru. Osumnjičeni je uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku danas ujutro predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
