Kriminalističkim istraživanjem

50-godišnjak

šest kaznenih djela

Šest puta oštetio tuđu imovinu u Palači i Petrovoj Slatini

mrtvačnici

ciglom razbio staklo

komadom metalne ograde

200 eura

društvenog doma

savinuo oglasnu ploču

udarcima nogom

razbio prozorsko staklo

oštetio betonsku maketu crkve

500 eura.

oštetio ulazna vrata

2.000 eura

udarcima sjekire

4.500 eura,

pritvorskom nadzorniku

kaznena djela

uhićen

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jeiz Palače počiniooštećenja tuđe stvari, koje je počinio u vremenu od rujna 2024. godine do 5. siječnja 2026. godine.Naime, utvrđeno je da je ovaj 50-godišnjak između 30. rujna i 1. listopada 2024. godine nau Palačina prozoru i oštetio fasadu, čime je počinio štetu od oko 600 eura.50-godišnjaka se tereti da je 30. studenoga 2024. godinerazbio staklo i oštetio ulazna vrata društvenog doma u Palači, čime je pričinio štetu od okoOnda je 31. siječnja 2025. godine ispredu Palači rukamas koje jenasilno odbio poštanski sandučić. Šteta iznosi oko 250 eura.Također je 20. veljače 2025. godinena društvenom domu u Palači te je, koja se nalazi s druge strane kolnika u parku. Šteta iznosi okoU Petrovoj Slatini je pak u razdoblju od 14. lipnja do 01. srpnja 2025. godineu društveni dom te razbio prozor. Šteta iznosi okoOsumnjičen je i da je 05. siječnja 2026. godine oko 05,30 sati u Palačirazbio dva vjerska spomenika, čime je pričinio štetu od okoizvijestili su iz policije.Uhićenik je predanuz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u OsijekuPod sumnjom da je počinio opisanaosumnjičeni je 8. siječnja u 8 satii doveden u službene prostorije I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin na kriminalističko istraživanje.Uz nalog Općinskog suda u Osijeku obavljena je pretraga njegovog doma i drugih prostorija kojima se koristi tijekom koje su policijski službenici pronašli i uz potvrdu oduzeli dva metka i sjekiru. Osumnjičeni je uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku danas ujutro predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.