Žao nam je što suradnja nije potrajala duže, no Hrvoju svakako želimo puno sreće i uspjeha u novoj sredini

Tekst i foto: NK Osijek

više ni službeno nije igračNaš je dosadašnji veznjak po svršetku jesenskog dijela sezone izrazio želju za odlaskom u, u međuvremenu su sve zainteresirane strane postigle dogovor i sada je završen njegov transfer uu kojem će nastaviti karijeru.Babec je na Opus Arenu stigao u siječnju prošle godine iz latvijske, odigrao je 36 natjecateljskih utakmica za Bijelo-plave i postigao, uz, kažu iz NK Osijeka.