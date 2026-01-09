Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Hrvoje Babec više ni službeno nije igrač Nogometnog kluba Osijek.

Naš je dosadašnji veznjak po svršetku jesenskog dijela sezone izrazio želju za odlaskom u Južnu Koreju, u međuvremenu su sve zainteresirane strane postigle dogovor i sada je završen njegov transfer u FC Seoul u kojem će nastaviti karijeru.

Babec je na Opus Arenu stigao u siječnju prošle godine iz latvijske Rige, odigrao je 36 natjecateljskih utakmica za Bijelo-plave i postigao četiri gola, uz tri asistencije.

Žao nam je što suradnja nije potrajala duže, no Hrvoju svakako želimo puno sreće i uspjeha u novoj sredini, kažu iz NK Osijeka.


Tekst i foto: NK Osijek


