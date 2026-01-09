(ne)prilika

osječka Tržnica

zaštite zdravlja

kvalitete

zatvorenom prostoru tržnice

O povratku na rad na otvorenom dijelu tržnice bit ćete pravovremeno obaviješteni, čim se vremenske prilike stabiliziraju

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Zbog vremenskiradit će drugačije no inače.U svrhuprodavača iproizvoda, prodaja s klupa koja se inače odvija na otvorenom dijelu tržnice, do daljnjega će se održavati u– Poslovnoj zgradi.", izvijestili su iz osječke Tržnice.