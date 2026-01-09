Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Zbog vremenski (ne)prilika, osječka Tržnica radit će drugačije no inače.

U svrhu zaštite zdravlja prodavača i kvalitete proizvoda, prodaja s klupa koja se inače odvija na otvorenom dijelu tržnice, do daljnjega će se održavati u zatvorenom prostoru tržnice – Poslovnoj zgradi.

"O povratku na rad na otvorenom dijelu tržnice bit ćete pravovremeno obaviješteni, čim se vremenske prilike stabiliziraju", izvijestili su iz osječke Tržnice.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




