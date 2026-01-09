Prodaja na osječkoj Tržnici seli se u zatvoreni prostor dok se vremenske prilike ne poboljšaju
09.01.2026. 11:13
Zbog vremenski (ne)prilika, osječka Tržnica radit će drugačije no inače.
U svrhu zaštite zdravlja prodavača i kvalitete proizvoda, prodaja s klupa koja se inače odvija na otvorenom dijelu tržnice, do daljnjega će se održavati u zatvorenom prostoru tržnice – Poslovnoj zgradi.
"O povratku na rad na otvorenom dijelu tržnice bit ćete pravovremeno obaviješteni, čim se vremenske prilike stabiliziraju", izvijestili su iz osječke Tržnice.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
