Nataša Tramišak

Alen Mamić

Foto: OBŽ

održan je radni sastanak s korisnicima Centra - domaćim proizvođačima koji RDC svakodnevno koriste kao. Tom prigodom, županicai direktor RDC-a, obišli su i sam Centar, uz razgovore o dosadašnjem radu, iskorištenosti kapaciteta te planovima za daljnji razvoj.Regionalni distribucijski centar uspostavljen je kaoOsječko-baranjske županije s ciljemdomaće proizvodnje, smanjenja ovisnosti o uvozu te osiguravanja stabilnijeg položaja proizvođača u odnosu na trgovačke lance. Danas RDC predstavljau povezivanju proizvođača s tržištem, omogućujući skladištenje, sortiranje, pakiranje i preradu voća i povrća prema suvremenim standardima.Prema aktualnim podacima, kapaciteti skladištenja u ULO režimu popunjeni su s oko, pri čemu je do kraja 2025. godine zaprimljeno više od, ponajprije jabuka, od ukupnos područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i drugih županija. Time je RDC u prvoj punoj proizvodnoj sezoni potvrdio svoju opravdanost i potrebu na tržištu.Uz skladištenje, Centar pruža i usluge, koje koristi sve veći broj proizvođača, a dodatna vrijednost ostvaruje se i kroz preradu. Na liniji za preradu do sada je proizvedeno više odod jabuke, čime se domaćim proizvođačima omogućuje plasman proizvoda više dodane vrijednosti te smanjenje gubitaka u godinama tržišnih viškova.Tijekom sastanka razgovaralo se i o daljnjim razvojnim koracima RDC-a, uključujući mogućete odgovor na sve veći interes proizvođača za korištenjem usluga sortiranja, pakiranja i prerade. Poseban naglasak stavljen je na ulogu Centra u stabilizaciji tržišta, jačanju pregovaračke pozicije proizvođača i očuvanju domaće proizvodnje.Regionalni distribucijski centar za voće i povrće jedan je odrazvojnih projekata Osječko-baranjske županije u području poljoprivrede i gospodarstva. Njegov dosadašnji rad potvrđuje da ulaganja u zajedničku infrastrukturu daju konkretne rezultate, a Županija će i u budućnosti nastaviti podupirati projekte koji osnažuju lokalne proizvođače i doprinose održivom razvoju ruralnog prostora.