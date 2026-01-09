Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Gospodarstvo
U Regionalnom distribucijskom centru za voće i povrće Osječko-baranjske županije održan je radni sastanak s korisnicima Centra - domaćim proizvođačima koji RDC svakodnevno koriste kao logističku, razvojnu i tržišnu potporu. Tom prigodom, županica Nataša Tramišak i direktor RDC-a Alen Mamić, obišli su i sam Centar, uz razgovore o dosadašnjem radu, iskorištenosti kapaciteta te planovima za daljnji razvoj.

Regionalni distribucijski centar uspostavljen je kao strateški projekt Osječko-baranjske županije s ciljem jačanja konkurentnosti domaće proizvodnje, smanjenja ovisnosti o uvozu te osiguravanja stabilnijeg položaja proizvođača u odnosu na trgovačke lance. Danas RDC predstavlja ključnu kariku u povezivanju proizvođača s tržištem, omogućujući skladištenje, sortiranje, pakiranje i preradu voća i povrća prema suvremenim standardima.

Prema aktualnim podacima, kapaciteti skladištenja u ULO režimu popunjeni su s oko 92 posto, pri čemu je do kraja 2025. godine zaprimljeno više od 3.000 tona voća, ponajprije jabuka, od ukupno 21 korisnika s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i drugih županija. Time je RDC u prvoj punoj proizvodnoj sezoni potvrdio svoju opravdanost i potrebu na tržištu.

Uz skladištenje, Centar pruža i usluge sortiranja i pakiranja robe, koje koristi sve veći broj proizvođača, a dodatna vrijednost ostvaruje se i kroz preradu. Na liniji za preradu do sada je proizvedeno više od 22.000 litara soka od jabuke, čime se domaćim proizvođačima omogućuje plasman proizvoda više dodane vrijednosti te smanjenje gubitaka u godinama tržišnih viškova.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o daljnjim razvojnim koracima RDC-a, uključujući moguće proširenje kapaciteta, nabavu dodatne opreme za pakiranje u mrežice te odgovor na sve veći interes proizvođača za korištenjem usluga sortiranja, pakiranja i prerade. Poseban naglasak stavljen je na ulogu Centra u stabilizaciji tržišta, jačanju pregovaračke pozicije proizvođača i očuvanju domaće proizvodnje.

Regionalni distribucijski centar za voće i povrće jedan je od ključnih razvojnih projekata Osječko-baranjske županije u području poljoprivrede i gospodarstva. Njegov dosadašnji rad potvrđuje da ulaganja u zajedničku infrastrukturu daju konkretne rezultate, a Županija će i u budućnosti nastaviti podupirati projekte koji osnažuju lokalne proizvođače i doprinose održivom razvoju ruralnog prostora.



Foto: OBŽ


