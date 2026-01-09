Nataša Tramišak

Od početka ovog lošeg vremena koje nas je zahvatilo početkom vikenda, u stalnoj smo komunikaciji s upravom Cestinga te mogu potvrditi da su sve zimske službe bile na terenu. Više od 200 djelatnika angažirano je u gradu i na terenu, u smjenama, a ceste su prohodne i održavaju se čistima, naravno u onoj mjeri u kojoj to vremenski uvjeti dopuštaju, s obzirom na kontinuirane snježne oborine. Do sada je utrošeno dovoljno materijala za održavanje više od 2.400 kilometara cesta, kako državnih, tako i županijskih, na području cijele Osječko-baranjske županije, ali i Vukovarsko-srijemske, kao i dijela Virovitičko-podravske županije. Na terenu je stalno angažirano 68 vozila opremljenih svom potrebnom zimskom opremom, a stanje na cestama je, prema svim pokazateljima, zadovoljavajuće. S obzirom na najave nastavka loših vremenskih uvjeta, uključujući i znatno niže temperature, važno je naglasiti da je u samom Cestingu osigurana dovoljna količina materijala. Trenutačno je na raspolaganju oko 2.000 tona soli, a dodatnih 3.000 tona je već naručeno, čime je zimska služba spremna za nastavak zimskih uvjeta u narednom razdoblju – kazala je županica, apelirajući na vozače i građane da i dalje budu na oprezu. - Bez obzira na sav trud i angažman zimskih službi, važno je biti svjestan da su uvjeti na cestama zimski te da je potrebna dodatna pažnja, kako vozača, tako i pješaka, posebno na nogostupima koji se ne mogu u potpunosti održavati suhim. Najavljuju se dodatne zimske oborine, uključujući snijeg i ledenu kišu, zbog čega će se ceste dodatno posipati većim količinama soli, pomiješane s posebnim sredstvima prilagođenima vrlo niskim temperaturama. No, bez obzira na sve mjere, još jednom pozivamo sve sudionike u prometu na maksimalan oprez

Ceste su danas prohodne, noćas nije bilo padalina, nije bilo novog snijega, a temperature su između -6 i -7 zbog čega smo oko 2 ujutro krenuli s posipavanjem podloge. Većina intervencija je sada završena i sve je pod kontrolom, ceste su dijelom crne, tamo gdje nema toliko prometa, ali sve su prohodne i sigurne. Za petak je prognozirana ledena kiša, temperature bi trebale ići i ispod -10, a ledena kiša koja bi trebala padati može stvarati velike probleme jer pada na tlo koje je ohlađeno, tako da će zasigurno biti problema. No, naša vozila su sva spremna, ukupno raspolažemo sa 68 vozila s kojima održavamo ukupno 2400 kilometara cesta, dok na području Osječko-baranjske županije 42 vozila, održavaju 1460 kilometara cesta. U prosjeku jedno vozilo održava 35 kilometara i evo, moram naglasiti da će sva vozila biti na terenu i da će biti u intervenciji. Ipak, ističem da vozila ne mogu biti u svakom trenutku na svakom mjestu, zbog čega molim sve vozače da budu na izrazitom oprezu i da ako stvarno ne moraju, da se ne kreću po cestama

Foto: OBŽ

Županicaobišla je tvrtkuu povodu rada djelovanja. Tom prigodom upoznala se s organizacijom rada, raspoloživom mehanizacijom te operativnim izazovima s kojima se djelatnici susreću tijekom zimskih uvjeta na cestama. Posjet je bio prilika zao dosadašnjim aktivnostima, kao i za isticanjepravodobnog i učinkovitog održavanja cestovne infrastrukture u cilju sigurnosti svih sudionika u prometu.– istaknula je županica.Voditelj zimske službe u Cestingu d.o.o.naglasio je kako su sve raspoložive jedinice pripravne i na terenu. -– rekao je Petrović dodavši da na zalihi imaju oko, pri čemu su tijekom ovih padalina potrošili, a dodatnihje u dolasku.