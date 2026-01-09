Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Kultura
Osijek je ulazak u 2026. godinu obilježio velikim dočekom u Tvrđi uz Juru Brkljaču i Miroslava Škoru, pred tisućama građana i gostiju. Prepuni trgovi, ulice i ugostiteljski objekti te snažan osjećaj zajedništva potvrdili su da grad uspješno organizira događaje koji privlače publiku i izvan lokalnih okvira.

Takva završnica bila je kruna uspješne turističke godine, uz porast broja posjetitelja i u studenom i prosincu. Osijek se time dodatno profilirao kao destinacija koja nudi sadržaje tijekom cijele godine, a ne samo u sezonskim razdobljima.

Snažan rast temelji se na sve kvalitetnijoj ponudi – kulturnim i enogastronomskim događanjima, raznovrsnoj restoranskoj sceni te novim glazbenim i sportskim sadržajima. U kombinaciji s povijesnim ambijentom i prepoznatljivim ritmom života, Osijek se sve češće ističe kao „skriveni biser Hrvatske“.

U tom je kontekstu Advent u Osijeku 2025. bio više od blagdanske manifestacije. Posebno se istaknula Kupola dobrih želja, iz koje je poslano više od 12.000 razglednica u 60 zemalja svijeta, uz prigodne poštanske markice s motivima grada. Važnu društvenu dimenziju donijela je i Kućica dobrih djela, u kojoj su se predstavile lokalne humanitarne i neprofitne udruge.

Adventski program (29. studenoga – 31. prosinca) obuhvatio je 25 glazbenih nastupa u Tvrđi, uz izvođače poput Danijele Martinović, Matije Cveka, Joleta, Giuliana i Diktatora te Teške industrije, kao i brojne lokalne glazbenike. Program je upotpunjen sadržajima za djecu, bogatom gastronomskom ponudom te događanjima na više gradskih lokacija, uključujući klizalište, božićni tramvaj i lunapark.

Advent u Osijeku 2025. ostao je zapamćen kao vesela završnica godine i potvrda da se Osijek sve snažnije pozicionira kao grad doživljaja – tijekom svih 365 dana u godini.


Foto: Osijek031.com


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Chow Chow Cau Cau ...
Odgajivacnica Royal Ra...
Pomeranac Boo šten...
Prelepi štenci pomeran...
Izdajem kucu
Izdajem kucu 32km u ce...
Zlatni retriver ...
Na prodaju stenci Zlat...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:173

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa