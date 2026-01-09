Osijek

Foto: Osijek031.com

je ulazak u 2026. godinu obilježio velikim dočekom u Tvrđi uz, pred. Prepuni trgovi, ulice i ugostiteljski objekti te snažanpotvrdili su da gradorganizira događaje koji privlače publiku i izvan lokalnih okvira.Takva završnica bila je, uzposjetitelja i u studenom i prosincu. Osijek se time dodatno profilirao kao destinacija koja nudi sadržaje tijekom cijele godine, a ne samo u sezonskim razdobljima.temelji se na sve– kulturnim i enogastronomskim događanjima, raznovrsnoj restoranskoj sceni te novim glazbenim i sportskim sadržajima. U kombinaciji s povijesnim ambijentom i prepoznatljivim ritmom života, Osijek se sve češće ističe kao „“.U tom je kontekstu Advent u Osijeku 2025. bio. Posebno se istaknula, iz koje je poslano više odu 60 zemalja svijeta, uzpoštanske markice s motivima grada. Važnu društvenu dimenziju donijela je iu kojoj su se predstavile lokalne humanitarne i neprofitne udruge.Adventski program (29. studenoga – 31. prosinca) obuhvatio jeu Tvrđi, uz izvođače poput, kao i brojne lokalne glazbenike. Program je upotpunjen sadržajima za djecu, bogatom gastronomskom ponudom te događanjima na više gradskih lokacija, uključujući klizalište, božićni tramvaj i lunapark.Advent u Osijeku 2025. ostao je zapamćen kaogodine i potvrda da se Osijek sve snažnije pozicionira kao grad doživljaja – tijekom svih 365 dana u godini.