Osijek 2026. dočekao uz tisuće posjetitelja: uspješna godina okrunjena velikim adventom
09.01.2026. 10:17
Osijek je ulazak u 2026. godinu obilježio velikim dočekom u Tvrđi uz Juru Brkljaču i Miroslava Škoru, pred tisućama građana i gostiju. Prepuni trgovi, ulice i ugostiteljski objekti te snažan osjećaj zajedništva potvrdili su da grad uspješno organizira događaje koji privlače publiku i izvan lokalnih okvira.
Takva završnica bila je kruna uspješne turističke godine, uz porast broja posjetitelja i u studenom i prosincu. Osijek se time dodatno profilirao kao destinacija koja nudi sadržaje tijekom cijele godine, a ne samo u sezonskim razdobljima.
Snažan rast temelji se na sve kvalitetnijoj ponudi – kulturnim i enogastronomskim događanjima, raznovrsnoj restoranskoj sceni te novim glazbenim i sportskim sadržajima. U kombinaciji s povijesnim ambijentom i prepoznatljivim ritmom života, Osijek se sve češće ističe kao „skriveni biser Hrvatske“.
U tom je kontekstu Advent u Osijeku 2025. bio više od blagdanske manifestacije. Posebno se istaknula Kupola dobrih želja, iz koje je poslano više od 12.000 razglednica u 60 zemalja svijeta, uz prigodne poštanske markice s motivima grada. Važnu društvenu dimenziju donijela je i Kućica dobrih djela, u kojoj su se predstavile lokalne humanitarne i neprofitne udruge.
Adventski program (29. studenoga – 31. prosinca) obuhvatio je 25 glazbenih nastupa u Tvrđi, uz izvođače poput Danijele Martinović, Matije Cveka, Joleta, Giuliana i Diktatora te Teške industrije, kao i brojne lokalne glazbenike. Program je upotpunjen sadržajima za djecu, bogatom gastronomskom ponudom te događanjima na više gradskih lokacija, uključujući klizalište, božićni tramvaj i lunapark.
Advent u Osijeku 2025. ostao je zapamćen kao vesela završnica godine i potvrda da se Osijek sve snažnije pozicionira kao grad doživljaja – tijekom svih 365 dana u godini.
Foto: Osijek031.com
