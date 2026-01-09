Nova godina započela popustima i novim otvorenjima – danas se otvara Gyros Lega i časti s 50% popusta
09.01.2026. 9:36
Nova godina u Portanovi nije došla tiho – došla je u znaku zimskih sezonskih sniženja! Nakon blagdanske užurbanosti, Portanova je postala omiljena adresa za pametnu i plansku kupovinu jer izlozi već sada pucaju od zimskih favorita – toplih i trendi komada, stylish obuće i modnih dodataka koje vrijedi ugrabiti dok ostaju najbolji ulovi.
Ako planirate vikend u shopping ritmu ili jednostavno želite ugodnu šetnju bez žurbe – Portanova je otvorena i ovu nedjelju, 11. siječnja, od 9 do 21 sat! Nakon toga slijedi pauza radnih nedjelja, a sljedeća je na rasporedu tek 22. ožujka. Zato, svi koji shopping obavljaju sporije od odluka na početku godine – ovo je nedjelja za vas!
Danas se u Portanovi otvara GYROS Lega, novi gastro kutak koji mnogi već zovu i mlađim bratom SPUD Lege, ali s potpuno vlastitim karakterom i ponudom. Smjestio se na zapadnom ulazu centra, na suprotnoj strani od popularnog SPUD Lege, čime Portanova dodatno širi svoju gastronomsku rutu kroz centar i stvara novi mirisni „checkpoint“ za sve ljubitelje street fooda. Uz bogatu ponudu gyrosa i ostalih mesnih delicija, GYROS Lega donosi brzo, ukusno i zasitno rješenje za predah između šopinga – idealno za sve koji vole konkretan zalogaj bez čekanja na inspiraciju. Samo danas, povodom otvorenja, GYROS Lega časti s 50% popusta!
Svratite u Gyros Legu na brzi zalogaj prije ili poslije kupovine u Portanovi.
Za one koji i dalje imaju misiju „pronaći pravi poklon“, Portanova nudi adut koji uvijek upali – poklon karticu. Iako je glavna sezona darivanja prošla, najbolji pokloni ionako su oni koje si dragi ljudi biraju sami. S Portanova poklon karticom vi birate iznos, a oni biraju poklon – praktično, elegantno i bez rizika od pogrešne procjene veličine, boje ili „vibe-a“.
Portanova i u 2026. godini ostaje mjesto gdje shopping, zabava i iskustva ožive, uz dozu inspiracije, malo planiranja i puno dobrih popusta.
