Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 11. siječnja
09.01.2026. 8:45
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska, Ulica Hrvatske Republike, Trg Ante Starčevića, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Zatvoreno
Plodine - Zatvoreno
Studenac - Martina Divalta od 8:00 do 21:00 sat, Stjepana Radića od 8:00 do 22:00 sata
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Zatvoreno
Spar - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - Zatvoreno
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - Zatvoreno
Pevex - Zatvoreno
Metro - Zatvoreno
Stop shop Osijek - Zatvoreno
Retail park Retfala Nova - [nema objavljeno radno vrijeme nedjeljom]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska, Ulica Hrvatske Republike, Trg Ante Starčevića, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Zatvoreno
Plodine - Zatvoreno
Studenac - Martina Divalta od 8:00 do 21:00 sat, Stjepana Radića od 8:00 do 22:00 sata
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Zatvoreno
Spar - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - Zatvoreno
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - Zatvoreno
Pevex - Zatvoreno
Metro - Zatvoreno
Stop shop Osijek - Zatvoreno
Retail park Retfala Nova - [nema objavljeno radno vrijeme nedjeljom]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)