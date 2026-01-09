Statuta Općine Bizovac i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2026.

Na temeljugodinu Općinski načelnik Općine Bizovacdonio je Odluku oza opremu novorođenog djeteta.Ovom se odlukom utvrđuje visina novčane pomoći za novorođenu djecu koju u okviru Programa socijalne skrbi osigurava Općina Bizovac, te način i postupak ostvarivanja te pomoći.Pravo na novčanu pomoć stječu i ostvarujukoji su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Bizovac za svako novorođeno dijete u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine, u ovim iznosima:za prvo dijeteza drugo dijeteza treće i svako sljedeće dijete.Pravo na novčanu pomoć za novorođenu djecu ostvaruje se podnošenjem zahtjevaKorisnici prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu dužni su zahtjevu priložiti dokaz o rođenju djeteta, potvrdu o prijavi prebivališta djeteta, broj računa za isplatu i presliku osobne iskaznice jednog od roditelja.