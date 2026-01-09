Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Na temelju Statuta Općine Bizovac i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2026. godinu Općinski načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković donio je Odluku o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Ovom se odlukom utvrđuje visina novčane pomoći za novorođenu djecu koju u okviru Programa socijalne skrbi osigurava Općina Bizovac, te način i postupak ostvarivanja te pomoći.

Pravo na novčanu pomoć stječu i ostvaruju roditelji koji su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Bizovac za svako novorođeno dijete u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine, u ovim iznosima:
- 900,00 € za prvo dijete
- 1.100,00 € za drugo dijete
- 1.300,00 € za treće i svako sljedeće dijete.

Pravo na novčanu pomoć za novorođenu djecu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac.

Korisnici prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu dužni su zahtjevu priložiti dokaz o rođenju djeteta, potvrdu o prijavi prebivališta djeteta, broj računa za isplatu i presliku osobne iskaznice jednog od roditelja.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




