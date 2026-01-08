CineStar Osijek [08.-14.01.2026.] [program] [nagradno darivanje]
08.01.2026. 21:00
U nastavku provokativnog i napetog hita “Greenland” iz 2020. godine, film “Greenland 2: Migracija” vodi nas na put pun neizvjesnosti – put kojim se mora pokrenuti cijela obitelj Garrity koju i ovog puta predvodi Gerard Butler! Radnja filma smještena je pet godina nakon što je komet Clarke pogodio Zemlju i uništio velik dio planeta. Obitelj Garrity, koja je preživjela skrivanjem u bunkeru na Grenlandu, suočava se s novim izazovima. Njihov sin Nathan sada je tinejdžer i teško podnosi život u skučenim uvjetima podzemlja. Zbog toga obitelj odlučuje napustiti prividnu sigurnost bunkera i krenuti u potragu za novim domom u razorenoj i opasnoj Europi.
[Nagradno darivanje]
Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Greenland 2: Migracija". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
CINESTAR OSIJEK
Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.
BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 Zagreb
OIB 24146311117; MB 1734067,
Cinestarcinemas.hr
Moja CineStar srijeda
Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni!
Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!
Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom.
Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.
Prilikom korištenja Stars Club 2x Bonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.
Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:
- blagdanima i praznicima
- za pretpremijene projekcije
- za Gold Class projekcije
- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)
- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u
- za ostale sadržaje koje CineStar odredi
Blitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.
Za sva pitanja obratite nam se na: [email protected]
Tekući CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)