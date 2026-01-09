Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, na Jadranu s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom. Lokalno obilnija oborina moguća je na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Ponajprije u unutrašnjosti ponegdje kiša koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i podlogom, osobito u drugom dijelu dana na istoku i na krajnjem sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura -13°C, a dnevna do 0°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [08.-14.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [08.-14.01.2026.] [program]

Događaji:
- 18. Zima u Domu tehnike [2026.]
- Gostovanje predstave "Matija" u osječkom HNK



