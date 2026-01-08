Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Hladno, hladnije. DHMZ je za petak, za istok Hrvatske upalio crveni meteoalarm koji se odnosi na smrzavanje tla.

“U prvom dijelu dana poledica zbog ponovnog smrzavanja ugaženog snijega. Poslijepodne kiša koja se ledi na tlu i predmetima. Mjestimice deblji sloj leda. Minimalna temperatura < -10 °C.

PODUZMITE MJERE samozaštite. Rasprostranjena pojava obilnog snijega i/ili značajnog prekrivanja ledom što za posljedicu ima prekid cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i prijenosa robe/transporta. Velik je rizik da vozači ostanu zameteni. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti.”

Sutra će biti pretežno oblačno, na Jadranu s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom. Ponajprije u unutrašnjosti ponegdje kiša koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i podlogom, osobito u drugom dijelu dana na istoku i na krajnjem sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura do -13°C, a dnevna oko nule.

U subotu i nedjelju bit će pretežno oblačno uz snijeg i susnježicu. U subotu nas u jutarnjim satima očekuje susnježica i jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna oko nule. U nedjelju uz snijeg jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do -9°C.


Foto: Osijek031.com


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Velski korgi/Welsh...
Odgajivačnica Royal Ra...
Štenci francus...
Štenci francuskog buld...
Prodajem vesele be...
Imamo mužjake i muške ...
Crvena Toy Pudla ž...
Na prodaju prelepo žen...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:130

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa