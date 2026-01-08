Hladni val udara punom snagom: Istočna Hrvatska pod crvenim upozorenjem
08.01.2026. 12:43
Hladno, hladnije. DHMZ je za petak, za istok Hrvatske upalio crveni meteoalarm koji se odnosi na smrzavanje tla.
“U prvom dijelu dana poledica zbog ponovnog smrzavanja ugaženog snijega. Poslijepodne kiša koja se ledi na tlu i predmetima. Mjestimice deblji sloj leda. Minimalna temperatura < -10 °C.
PODUZMITE MJERE samozaštite. Rasprostranjena pojava obilnog snijega i/ili značajnog prekrivanja ledom što za posljedicu ima prekid cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i prijenosa robe/transporta. Velik je rizik da vozači ostanu zameteni. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti.”
Sutra će biti pretežno oblačno, na Jadranu s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom. Ponajprije u unutrašnjosti ponegdje kiša koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i podlogom, osobito u drugom dijelu dana na istoku i na krajnjem sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura do -13°C, a dnevna oko nule.
U subotu i nedjelju bit će pretežno oblačno uz snijeg i susnježicu. U subotu nas u jutarnjim satima očekuje susnježica i jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna oko nule. U nedjelju uz snijeg jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do -9°C.
Foto: Osijek031.com
