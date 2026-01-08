Oštetio parkirani automobil i pobjegao
08.01.2026. 11:08
Na kolniku Ulice Franje Krežme u Osijeku, ispred kućnog broja 2, 4. siječnja 2026. godine u 14.32 sati dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom.
Nepoznati vozač upravljao je osobnim automobilom marke "Opel Corsa" starije proizvodnje, tamnije boje, nepoznatih registracijskih oznaka, a kretao se kolnikom Ulice Franje Krežme sjever - jug. Kako se nije kretao sredinom kolnika, dolaskom do kućnog broja 2, sletio je s kolnika na parkirališni prostor gdje je udario u propisno parkirani osobni automobi, izvijestili su iz policije.
Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto prometne nesreće, a da vlasniku oštećenog osobnog automobila nije ostavio svoje osobne podatke i podatke o vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću.
U cilju rasvjetljavanja prometne nesreće, policija poziva očevice da se osobno javne u postaju Prometne policije Osijek, Trg Lavoslava Ružičke 1 ili na broj telefona 031/237-112.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
