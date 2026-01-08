Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Na kolniku Ulice Franje Krežme u Osijeku, ispred kućnog broja 2, 4. siječnja 2026. godine u 14.32 sati dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom.

Nepoznati vozač upravljao je osobnim automobilom marke "Opel Corsa" starije proizvodnje, tamnije boje, nepoznatih registracijskih oznaka, a kretao se kolnikom Ulice Franje Krežme sjever - jug. Kako se nije kretao sredinom kolnika, dolaskom do kućnog broja 2, sletio je s kolnika na parkirališni prostor gdje je udario u propisno parkirani osobni automobi, izvijestili su iz policije.

Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto prometne nesreće, a da vlasniku oštećenog osobnog automobila nije ostavio svoje osobne podatke i podatke o vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću.

U cilju rasvjetljavanja prometne nesreće, policija poziva očevice da se osobno javne u postaju Prometne policije Osijek, Trg Lavoslava Ružičke 1 ili na broj telefona 031/237-112.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Velški Korgi, star...
Prodaje se dečak Velšk...
Francuski ...
Odgajivačnica Francusk...
Americka Akita
Haiku Ken odgajivacnic...
Doberman stenci
Odgajivačnica House El...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:179

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa