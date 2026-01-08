Tko mora čistiti snijeg i led: Kazne do 1.000 eura za nepoštivanje propisa
08.01.2026. 10:13
Obilne snježne padaline zabijelile su Hrvatsku i uz prometne poteškoće donijele dodatne obveze za građane. Naime, snijeg i led ispred kuća i stambenih zgrada moraju se redovito uklanjati, a nepoštivanje propisa može rezultirati visokim novčanim kaznama i odgovornošću u slučaju nesreće.
Za čišćenje pješačkih dijelova na javnim površinama i uz prometnice zadužene su gradske službe. Međutim, snijeg i led uz zgrade i obiteljske kuće dužni su uklanjati vlasnici kuća, suvlasnici stambenih zgrada, vlasnici i korisnici poslovnih prostora te upravitelji zgrada.
Prema važećim propisima, čišćenje mora započeti čim snježni pokrivač dosegne pet centimetara te se nastaviti tijekom cijelog trajanja snježnih padalina, uz obavezno posipanje solju. Led i opasne sige s krovova moraju se odmah ukloniti ako predstavljaju opasnost za prolaznike.
Ako snijeg nije očišćen s nogostupa ispred kuće, fizičke osobe mogu biti kažnjene s 260 eura, a pravne osobe s 1.000 eura. No, posebno se kažnjava i pad snijega ili leda s krova, za što je predviđena kazna od 150 eura za građane.
S obzirom na to da stambene zgrade imaju dodijeljen OIB, smatraju se pravnim osobama, što redarima olakšava izricanje kazni. Suvlasnici su obvezni organizirati čišćenje unutar zgrade, uključujući dežurstva.
Ako zbog nepočišćenog snijega ili leda dođe do ozljede prolaznika, vlasnici ili suvlasnici nekretnine mogu snositi sudsku odgovornost, a iznosi odštete često premašuju same kazne.
Opasnost predstavlja i snijeg na vozilima – zakon propisuje visoke novčane kazne za neočišćen snijeg i led na automobilima jer ugrožavaju sigurnost vozača i ostalih sudionika u prometu.
Foto: Osijek031.com
