Foto: Osijek031.com

Obilnezabijelile su Hrvatsku i uz prometnedonijele dodatne obveze za građane. Naime,ispred kuća i stambenih zgrada moraju se, a nepoštivanje propisa može rezultiratii odgovornošću u slučaju nesreće.Za čišćenje pješačkih dijelova na javnim površinama i uz prometnice zadužene su. Međutim, snijeg i led uz zgrade i obiteljske kuće dužni suvlasnici kuća, suvlasnici stambenih zgrada, vlasnici i korisnici poslovnih prostora te upravitelji zgrada.Prema važećim propisima, čišćenje mora započeti čim snježni pokrivač dosegnete se nastaviti tijekom cijelog trajanja snježnih padalina, uz obavezno posipanje solju. Led i opasne sige s krovova moraju se odmah ukloniti ako predstavljaju opasnost za prolaznike.Ako snijegs nogostupa ispred kuće, fizičke osobe mogu biti kažnjene s, a pravne osobe sNo, posebno se kažnjava i pad snijega ili leda s krova, za što je predviđena kazna odza građane.S obzirom na to da stambene zgrade imaju dodijeljen OIB, smatraju se pravnim osobama, što redarima olakšava izricanje kazni. Suvlasnici su obvezni organizirati čišćenje unutar zgrade, uključujući dežurstva.Ako zbog nepočišćenog snijega ili leda dođe do ozljede prolaznika, vlasnici ili suvlasnici nekretnine mogu snositi, a iznosi odštete često premašuju same kazne.Opasnost predstavlja i snijeg na vozilima – zakon propisuje visoke novčane kazne za neočišćenna automobilima jer ugrožavaju sigurnost vozača i ostalih sudionika u prometu.