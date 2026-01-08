Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

Vidimo da su službe spremne za sve moguće pozive, da raspolažu dovoljnim količinama potrebne opreme, higijenskih potrepština i osnovnih prehrambenih namirnica, osobito za one kojima je pomoć najpotrebnija. Crveni križ ima uspostavljenu redovitu mrežu korisnika koje kontinuirano obilazi, osiguravajući im najnužniju pomoć i potrepštine važne za svakodnevni život. Posebno želim istaknuti program Zaželi, koji se kroz svakodnevnu praksu na terenu pokazao iznimno kvalitetnim i potrebnim. Naši stariji sugrađani uključeni u ovaj program imaju svakodnevnu podršku i pomoć, a zahvaljujem svim zaposlenicima i djelatnicima koji im pomažu u obavljanju svakodnevnih poslova – od nabave osnovnih namirnica, odlazaka liječniku i preuzimanja lijekova, do pomoći oko kućanstva i čišćenja prilaza. Vidljivo je da je ova mreža na području Osječko-baranjske županije dobro razvijena te da značajno smanjuje pritisak na Crveni križ i druge žurne i javne službe. Osječko-baranjska županija i dalje će biti na raspolaganju društvima Crvenog križa i svim službama kojima je potrebna naša pomoć i podrška kako bi mogle pravodobno, kvalitetno i učinkovito reagirati te pomoći svim našim sugrađanima

Stavili smo na raspolaganje bazu volontera koja može obići dio teško pokretnih, starijih i nemoćnih i umjesto njih nabaviti lijekove i namirnice, tako da evo, pozivamo i ovim putem građane koji su u potrebi da nam se jave što se tiče rada banke hrane, on nije niti prekinuti niti obustavljen, dapače, ovdje se pakiraju redovno paketi humanitarne pomoći, donacija u hrani za sve naše sugrađane koji su u potrebi. Jednako tako putem programa Zaželi koji provodimo u partnerstvu s Gradom Osijekom, naših 33 djelatnika su na terenu i svakodnevno obilaze 260 korisnika te će im tijekom današnjeg dana dostaviti higijenske pakete. Što se tiče rada socijalnog servisa, tu želim reći da imamo dovoljno zimske odjeće i obuće ukoliko naši sugrađani budu imali potrebe i za tim, kao i za dekama, pokrivalima

Nešto možda sporije, ali i naši korisnici imaju razumijevanje. Pogotovo u tim nekim ruralnim dijelovima, gdje zna doći do zapadanja, proklizavanja, ali niti jedan od korisnika neće biti zapostavljen i svi će dobiti pomoć na vrijeme

Nakon obilaska, županica je obišla kako bi se upoznala s njihovim radom te pružila podršku djelatnicima i volonterima u svakodnevnim aktivnostima, osobito u uvjetima pojačanih zimskih izazova i povećanih potreba građana. Martina Hećimović, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek objasnila je da su trenutne vremenske prilike i nešto veće količine snijega, dočekali spremno. Goran Latković, ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije istaknuo je kako je svih 7 društava članica na terenu, a sve djelatnosti obavljaju se redovno.