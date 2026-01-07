remećenja javnog reda i mira

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Nešto prije ponoći 5. siječnja, policijski službenici postupali su prema trojici hrvatskih državljana (dobi 35, 36 i 37 godina) zbogTijekom postupanja, trojica muškaraca, pod vidnim, upućivali supolicijske službenike te se oglušili na njihova zakonita upozorenja i naredbe.Također, 36-godišnjak i 37-godišnjak uputili supolicijskim službenicima, a 36-godišnjak jepolicijskog službenika u obavljanju službene radnje zadavši murukom u tijelo, pri čemu je policijski službenik lakše ozlijeđen, izvijestili su iz policije.Sva trojica su privedena ui smještena u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Protiv sve trojice podneseni suzbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o suzbijanju diskriminacije. U prekršajnom postupku 6. siječnja, nadležni sud je 35-godišnjaku odredio zadržavanje te je predan uDruga dvojica osumnjičenih, 36-godišnjak i 37-godišnjak, sinoć su uzpredani pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske. 36-godišnjaka se sumnjiči zaPrisila prema službenoj osobi i Prijetnja, a 37-godišnjaka za kazneno djelo Prijetnja.