Servisne informacije [8. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
08.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, a ujutro u istočnim i južnim krajevima oblačnije uz moguću slabu oborinu. Jutarnja temperatura -7°C, a dnevna do -4°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [08.-14.01.2026.] [program]
Događaji:
- 18. Zima u Domu tehnike [2026.]
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Gostovanje predstave "Matija" u osječkom HNK
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)