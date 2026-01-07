Nataša Tramišak

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

Silvanom Sabo

Drago mi je vidjeti da je Zavod za hitnu medicinu OBŽ opremljen vrhunskom i kvalitetnom opremom te novim vozilima koja očekujemo i u ovoj godini kada će ih pristići još tri. Želimo da naši korisnici imaju najbolju moguću medicinsku skrb, stoga se kontinuirano trudimo osigurati nadstandardnu opremu kako bi i djelatnici koji rade u iznimno teškim i zahtjevnim uvjetima hitnosti spašavanja ljudskih života, mogli adekvatno obavljati svoj posao. Timovi kojima raspolažemo, a koji se konstantno educiraju, mladi ljudi koji dolaze raditi u Zavod zaista govore u prilog činjenici da Zavod za hitnu medicinu OBŽ odlično radi svoj posao i mogu reći da smo pokrili onu najvažniju potrebu. Danas smo, osim matične zgrade, obišli i mehaničarsku radionicu u kojoj se žurno otklanjaju kvarovi na vozilima pa gotovo da nema situacije da sva vozila nisu na raspolaganju. Osječko-baranjska županija nastavit će i dalje ulagati u svu potrebnu opremu, vodeći uz to računa i o neprestanoj potrebi za edukacijom kako medicinskog tako i drugog osoblja u Zavodu

Silvana Sabo

Tijekom 2025. godine Županija je osigurala sredstva za kupovinu 6 novih vozila. Danas smo predstavili 3 nova vozila, a još 3 nova vozila će doći ove godine. Što se tiče projekata, tijekom ove godine realizirali smo projekt prekogranične suradnje zahvaljujući kojem smo kupili jedno vozilo i 11 mobilnih laboratorija te VR softver za virtualnu stvarnost za obuku medicinskih djelatnika iz modula ALS (napredne mjere održavanja života) i ITLS (trauma). Ovime zaista možemo reći da se neprestano trudimo pružiti nadstandard naših usluga, što znači da u odnosu na protokole, kojima je precizirano što svaki naš tim mora imati od medicinske opreme u odnosu na taj standard, mi imamo puno bolju opremu naših medicinskih timova, pa tako recimo mi u svakom vozilu imamo automatske vanjske masaže srca, imamo respiratore, ultrazvuk s bežičnom sondom, videolaringoskope, mobilne laboratorije i tragače vena. No, sva ova oprema ne bi bila toliko vrijedna da nemamo ljude, naše djelatnike, zahvaljujući kojima su naši pacijenti uvijek u sigurnim rukama

Zavod upošljava 300 ljudi, imamo 54 liječnika, 130 medicinskih sestara tehničara, od kojih su 28 specijalisti u djelatnosti hitne medicine, uz 7 liječnika specijalista te 93 vozača. Godišnje kaže, odrade 23.000 intervencija na terenu koje se zaprimaju putem prijavne dojavne jedinice koja tijekom godine zaprimi negdje oko 83.000 poziva. Sanitetskim prijevozom odrade 42.000 prijevoza, za 15.000 pacijenata. Ponosni su, ističe i na operabilnost helikopterske baze koja je tijekom 2025. godine odradila 204 intervencije.

