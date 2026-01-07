osječkog ZOO vrta

snijeg, svjež zrak i pravu zimu

bajkovit

zimskom ambijentu

Pozivamo i vas da nam se pridružite, prošetate našim ZOO vrtom, udahnite zimski ugođaj i iz prve ruke doživite kako izgleda prava zimska bajka među životinjama

Foto: ZOO vrt