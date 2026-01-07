Snježna čarolija u osječkom ZOO vrtu
07.01.2026. 13:33
Stanovnici osječkog ZOO vrta s veseljem su dočekali snijeg, svjež zrak i pravu zimu.
Dok se pahulje tiho spuštaju, a priroda poprima bajkovit izgled, životinje uživaju u zimskom ambijentu koji ZOO pretvara u pravo malo čudo.
"Pozivamo i vas da nam se pridružite, prošetate našim ZOO vrtom, udahnite zimski ugođaj i iz prve ruke doživite kako izgleda prava zimska bajka među životinjama", pozivaju iz ZOO vrta.
Foto: ZOO vrt
Foto: ZOO vrt
