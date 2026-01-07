Tragedija u Tovarniku: U požaru kuće pronađeno tijelo
07.01.2026. 10:27
Jutros, oko 5 sati, PU vukovarsko-srijemska dobila je dojavu da je u Tovarniku došlo do požara na obiteljskoj kući.
Brzo su angažirani vatrogasci koji su tijekom gašenja požara unutar kuće uočili izgorjelo tijelo. Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će provesti očevid i kriminalističko istraživanje, izvijestili su iz policije.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
