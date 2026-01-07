Zakon o mirovinskom osiguranju

ključnih mjera

povećanje mirovina, fleksibilniji rad umirovljenika i povoljniji uvjeti za ostvarivanje prava

Bez penalizacije nakon 70. godine

Rad uz mirovinu postaje fleksibilniji

Rastu invalidske mirovine

Što već vrijedi od srpnja 2025.

Lakši uvjeti i veća prava

značajne promjene

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Novi(ZOMO) stupio je na snagu 1. srpnja 2025., dok diopočeo je vrijediti od 1. siječnja 2026. Cilj zakonskih izmjena jeOd 2026. ukida se penalizacija za prijevremeno umirovljenje svim korisnicima koji navrše 70 godina života. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) mirovine će automatski povećati, bez posebnih rješenja, najkasnije do kraja ožujka 2026. Mjera se odnosi i na korisnike starosnih i posebnih mirovina.Umirovljenici stariji od 65 godina moći će raditi i više od polovice punog radnog vremena, uključujući i puno radno vrijeme, uz isplatu 50 % mirovine. Mogućnost rada proširena je i na korisnike invalidskih i obiteljskih mirovina, pod određenim uvjetima.Od 2026. povećavaju se mirovinski faktori za izračun invalidskih mirovina. Invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti rastu zahvaljujući faktoru 1,1, dok se za djelomični gubitak povećava na 0,9. Povećanja će se provesti automatski.ZOMO je već donio povećanje dodanog staža za roditelje i posvojitelje na 12 mjeseci po djetetu, povoljniju formulu usklađivanja mirovina (85 % inflacija, 15 % rast plaća), povećanje najniže mirovine te uvođenje godišnjeg dodatka na mirovinu koji se isplaćuje u prosincu.Ukinuti su obvezni kontrolni pregledi za invalidske mirovine, povećana je bonifikacija za kasnije umirovljenje, a proširena su prava na obiteljsku mirovinu, uključujući izvanbračne i bivše partnere s pravom na uzdržavanje.Novi zakon donosiza sadašnje i buduće umirovljenike, s naglaskom na veća primanja i veću fleksibilnost rada u mirovini.