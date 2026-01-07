Novi opoziv hrane za djecu: Povlače se određene NAN formule
07.01.2026. 10:03
Državni inspektorat Republike Hrvatske jučer je objavio da se iz prodaje povlače četiri vrste hrane za bebe, danas novo povlačenje proizvoda za djecu. Riječ je o opozivu ograničenih serija određenih NAN formula za dojenčad iz mjera predostrožnosti.
Proizvodi nisu u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o, Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Hrvatska
Važno je napomenuti da do sada nije potvrđen nijedan slučaj oboljenja ili simptoma. Ipak, Nestlé je odlučio provesti ovo preventivno povlačenje proizvoda u potpunoj suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske i u skladu s našim strogim protokolima kvalitete i sigurnosti proizvoda.
Potrošači, koji su kupili navedene serije proizvoda, ne smiju ih davati svom djetetu i mogu ih vratiti na prodajno mjesto radi povrata novca. Svi koji su zabrinuti za zdravlje svog djeteta trebaju kontaktirati pedijatra ili zdravstvenog djelatnika.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
[klik za uvećanje]
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
