Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske jučer je objavio da se iz prodaje povlače četiri vrste hrane za bebe, danas novo povlačenje proizvoda za djecu. Riječ je o opozivu ograničenih serija određenih NAN formula za dojenčad iz mjera predostrožnosti.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o, Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Hrvatska

[klik za uvećanje]


Važno je napomenuti da do sada nije potvrđen nijedan slučaj oboljenja ili simptoma. Ipak, Nestlé je odlučio provesti ovo preventivno povlačenje proizvoda u potpunoj suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske i u skladu s našim strogim protokolima kvalitete i sigurnosti proizvoda.

Potrošači, koji su kupili navedene serije proizvoda, ne smiju ih davati svom djetetu i mogu ih vratiti na prodajno mjesto radi povrata novca. Svi koji su zabrinuti za zdravlje svog djeteta trebaju kontaktirati pedijatra ili zdravstvenog djelatnika.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




