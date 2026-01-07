Državni inspektorat Republike Hrvatske

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

jučer je objavio da se iz prodaje povlačeza bebe, danas novo povlačenje proizvoda za djecu. Riječ je o opozivu ograničenih serija određenihza dojenčad iz mjera predostrožnosti.Proizvodis Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o, Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, HrvatskaVažno je napomenuti da do sadanijedan slučaj oboljenja ili simptoma. Ipak, Nestlé je odlučio provesti ovoproizvoda u potpunoj suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske i u skladu s našim strogim protokolima kvalitete i sigurnosti proizvoda.Potrošači, koji su kupili navedene serije proizvoda,davati svom djetetu i mogu ih vratiti na prodajno mjesto radi povrata novca. Svi koji su zabrinuti za zdravlje svog djeteta trebaju kontaktirati pedijatra ili zdravstvenog djelatnika.