Novi snijeg u Slavoniji: Zimska služba u Osijeku u trećem stupnju pripravnosti
07.01.2026. 9:03
Novi snijeg zahvatio je Slavoniju, a zimske službe diljem regije pojačale su aktivnosti na održavanju prohodnosti prometnica.
Posebna pozornost posvećena je opasnosti od kiše koja se ledi pri tlu, zbog čega su građani pozvani na pojačan oprez u prometu, ali i da uklone snijeg s automobila te ispred svojih kuća i stambenih zgrada.
„Zbog sigurnosti u prometu, zbog ledene kiše, morali smo pojačati dodatno soljenje. Sada imamo preko 700 tona soli, tako da smo sigurni. Danas je preko 50 ljudi iz Unikoma vani, u Zimskoj službi jer se sutra očekuje intenzivniji snijeg“, izjavio je Igor Pandžić, direktor osječkog komunalnog poduzeća Unikom.
Zimska služba trenutačno djeluje u trećem stupnju pripravnosti. Na terenu je sedam manjih ralica, tri laka vozila za čišćenje pješačkih površina te 13 ralica s posipačima za prometnice, uz više od 40 djelatnika koji rade neprekidno kako bi grad ostao prohodan i siguran.
Unatoč otežanim vremenskim uvjetima, ekipe su na terenu tijekom cijele noći. Kako poručuju iz Unikoma, spremni su na veće količine snijega i moguću pojavu ledene kiše te ulažu maksimalne napore kako bi građani mogli sigurno stići do svojih domova, škola i radnih mjesta.
Iz Zimske službe apeliraju na građane za strpljenje, razumijevanje i dodatan oprez tijekom zimskih uvjeta, ističući kako se i u narednim danima očekuju novi snježni dani i noći.
Gradonačelnik Osijeka, Ivan Radić posjetio je noćas djelatnike Unikom-a (Ralica tim) koji neumorno posipaju solju i čiste od snijega osječke ulice.
"Zanimljiva noć. Obišao sam ekipu na ralicama. Puno pitao i puno naučio. Vidio kako izgleda 500 tona soli… i kako se ulice drže prohodnima. Dok većina nas spava, oni rade. A čeka nas još snježnih dana i noći. Bravo, dečki!", napisao je gradonačelnik na svojoj Facebook stranici.
Foto: Osijek.hr
