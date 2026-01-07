snijeg

Slavoniju

pojačale

opasnosti

pojačan oprez

uklone snijeg

Zbog sigurnosti u prometu, zbog ledene kiše, morali smo pojačati dodatno soljenje. Sada imamo preko 700 tona soli, tako da smo sigurni. Danas je preko 50 ljudi iz Unikoma vani, u Zimskoj službi jer se sutra očekuje intenzivniji snijeg

Igor Pandžić

trećem stupnju pripravnosti

otežanim vremenskim uvjetima

cijele noći

veće količine snijega

strpljenje, razumijevanje i dodatan oprez

Ivan Radić

neumorno

Zanimljiva noć. Obišao sam ekipu na ralicama. Puno pitao i puno naučio. Vidio kako izgleda 500 tona soli… i kako se ulice drže prohodnima. Dok većina nas spava, oni rade. A čeka nas još snježnih dana i noći. Bravo, dečki!

Foto: Osijek.hr