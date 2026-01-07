Servisne informacije [7. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
07.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Oblačno. U unutrašnjosti će još povremeno padati snijeg. Jutarnja temperatura -4°C, a dnevna do -2°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Aljmaš
od 8:00 do 15:00 sati - Dunavska obala 36/a, Marijana Matijaševića 4-56/a, 3-41 nep, Mladena Palinkaša 113, Rudina bulićev dol 1, Rudina crkvina 108, 11/a, Rudina perinac 10-34, 1-19 nep, Rudina stepanićevac 26-28 par, 42-110 par, 1-113 nep, Vrška 60, 64, 92, 98, Željka Svaline2-18 par, 3-23 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [18.12.2025.-07.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [01.-07.01.2026.] [program]
Događaji:
- 18. Zima u Domu tehnike [2026.]
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige "Životinje na cesti" autorice Marijane Radmilović
