Zbog novih trošarina od danas više cijene cigareta i ostalih duhanskih proizvoda
06.01.2026. 11:32
Vlada je na sjednici održanoj 30. prosinca donijela Uredbu o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, koja je stupila na snagu 1. siječnja ove godine. Uredbom su povećane trošarine na sve vrste duhanskih proizvoda, no građani su poskupljenje cigareta osjetili tek danas.
Razlog odgode leži u zakonskoj proceduri. Naime, trošarinski obveznici imali su mogućnost podnijeti prijavu povećanja maloprodajnih cijena cigareta u razdoblju od 2. do 5. siječnja, zaključno do 15.30 sati, a datum važenja novih cijena određen je za utorak, 6. siječnja, priopćili su ranije iz Carinske uprave Republike Hrvatske.
Od danas su tako cigarete i ostali duhanski proizvodi skuplji do 20 eurocenti, bilo da ih kupujete na benzinskoj postaji, u trgovini ili na kiosku.
Prema novoj uredbi, specifična trošarina na cigarete iznosi 59,10 eura za 1000 komada, proporcionalna trošarina 34 posto od maloprodajne cijene, dok minimalna trošarina iznosi 130,60 eura za 1000 komada cigareta. Trošarina na sitno rezani duhan za savijanje cigareta te ostali duhan za pušenje iznosi 126,90 eura po kilogramu, jednako kao i za cigare i cigarilose po 1000 komada. E-tekućine se oporezuju s 0,25 eura po mililitru, grijani duhanski proizvodi s 211,30 eura po kilogramu, a novi duhanski proizvodi sa 126,90 eura po kilogramu.
Procjene govore kako će državni proračun zahvaljujući višim trošarinama uprihoditi dodatnih 129 milijuna eura, a provedbu i nadzor nad primjenom uredbe provodi Carinska uprava.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
