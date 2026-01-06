Vlada

Uredbu o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

povećane trošarine

tek danas

zakonskoj proceduri

Carinske uprave Republike Hrvatske

20 eurocenti

59,10 eura

130,60 eura

126,90 eura

0,25 eura

211,30 eura

126,90 eura

129 milijuna eura

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je na sjednici održanoj 30. prosinca donijela, koja je stupila na snagu 1. siječnja ove godine. Uredbom suna sve vrste duhanskih proizvoda, no građani su poskupljenje cigareta osjetiliRazlog odgode leži u. Naime, trošarinski obveznici imali su mogućnost podnijeti prijavu povećanja maloprodajnih cijena cigareta u razdoblju od 2. do 5. siječnja, zaključno do 15.30 sati, a datum važenja novih cijena određen je za utorak, 6. siječnja, priopćili su ranije izOd danas su tako cigarete i ostali duhanski proizvodi skuplji do, bilo da ih kupujete na benzinskoj postaji, u trgovini ili na kiosku.Prema novoj uredbi, specifična trošarina na cigarete iznosiza 1000 komada, proporcionalna trošarina 34 posto od maloprodajne cijene, dok minimalna trošarina iznosiza 1000 komada cigareta. Trošarina na sitno rezani duhan za savijanje cigareta te ostali duhan za pušenje iznosipo kilogramu, jednako kao i za cigare i cigarilose po 1000 komada. E-tekućine se oporezuju spo mililitru, grijani duhanski proizvodi spo kilogramu, a novi duhanski proizvodi sapo kilogramu.Procjene govore kako će državni proračun zahvaljujući višim trošarinama uprihoditi dodatnih, a provedbu i nadzor nad primjenom uredbe provodi Carinska uprava.