Državni inspektorat Republike Hrvatske

BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort, BEBA supreme

n

i

j

e

u

s

k

l

a

d

u

Podaci o proizvodu:

Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvoda iz kategorije:Proizvods Uredbom (EU) 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.Period prodaje: 23.05.2025. – danasDobavljač: Nestle Adriatic d.o.o, Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, HrvatskaDistribuira na tržištu RH: Müller trgovina Zagreb d.o.o.", navode iz Mullera u priopćenju.