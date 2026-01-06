Oprez! Iz prodaje se povlače četiri vrste hrane za bebe
06.01.2026. 10:47
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda iz kategorije: BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort, BEBA supreme.
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EU) 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.
Podaci o proizvodu:
Period prodaje: 23.05.2025. – danas
Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o, Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Hrvatska
Distribuira na tržištu RH: Müller trgovina Zagreb d.o.o.
"Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa", navode iz Mullera u priopćenju.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)