Snijeg i hladnoća ne popuštaju: u petak do -9°C
06.01.2026. 10:11
Zima je ove godine ipak pokazala svoje zube. Lopate za snijeg ne spremajte, bit će ga još.
Danas će biti oblačno uz oborinu. U unutrašnjosti snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača, ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj i debljeg. Dnevna temperatura do -1°C.
DHMZ je za danas upalio u žuti meteoalarm koji se odnosi na snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Visina novog snijega 5-17 cm.
I u srijedu će biti oblačno, a snijeg će padati povremeno. Jutarnja temperatura do -4°C, a dnevna do -2°C. Žuti meteoalarma upaljen je i za srijedu zbog snijega.
U četvrtak sa sjeverozapada postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake, pa će jutro biti još hladnije nego prethodnih dana. Jutarnja temperatura do -5°C, a dnevna do -6°C. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar.
Petak donosi smirivanje vremena, odnosno bez padalina, ali još hladnije. Jutarnja temperatura do -9°C, a dnevna do 1°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
