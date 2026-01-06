Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
34-godišnjak iz okolice Valpova jučer je podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja kaznenog djela prijevare.

Policiji je prijavljeno da je 30. prosinca 2025. godine stupio u kontakt s osobom koja je preko oglasa na internetu nudila pozajmice u novcu. Uskoro ga je ta osoba prikazivanjem lažnih činjenica dovela u zabludu i navela ga da prije nego mu isplati pozajmicu u visini od 2.000 eura uplati razne ''troškove'', izvijestili su iz policije.

Kada je 34-godišnjak uplatio ukupno 856 eura, počinitelj mu se više nije javljao na poruke, niti je dobio traženu pozajmicu.

Policija traga za počiniteljem.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Maltipoo stenci...
Maltipoo stenci ostenj...
Doberman PR...
Dostupni doberman sten...
Pomeranac kvalitet...
Primamo rezervacije za...
Plac u Prijevoru, ...
Na prodaju plac u Prij...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:199

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa