Foto: Osijek031.com/Ilustracija

iz okolice Valpova jučer je podnioprotiv nepoznatog počinitelja kaznenog djela prijevare.Policiji je prijavljeno da je 30. prosinca 2025. godine stupio u kontakt s osobom koja je preko oglasa na internetu nudila. Uskoro ga je ta osoba prikazivanjemdovela u zabludu i navela ga da prije nego mu isplati pozajmicu u visini oduplati razne ''troškove'', izvijestili su iz policije.Kada je 34-godišnjak uplatio ukupno, počinitelj mu se višena poruke, niti je dobio traženu pozajmicu.Policija traga za počiniteljem.