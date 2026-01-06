Prevara preko internetskog oglasa: Uplatio "troškove", ostao bez pozajmice
06.01.2026. 8:48
34-godišnjak iz okolice Valpova jučer je podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja kaznenog djela prijevare.
Policiji je prijavljeno da je 30. prosinca 2025. godine stupio u kontakt s osobom koja je preko oglasa na internetu nudila pozajmice u novcu. Uskoro ga je ta osoba prikazivanjem lažnih činjenica dovela u zabludu i navela ga da prije nego mu isplati pozajmicu u visini od 2.000 eura uplati razne ''troškove'', izvijestili su iz policije.
Kada je 34-godišnjak uplatio ukupno 856 eura, počinitelj mu se više nije javljao na poruke, niti je dobio traženu pozajmicu.
Policija traga za počiniteljem.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Policiji je prijavljeno da je 30. prosinca 2025. godine stupio u kontakt s osobom koja je preko oglasa na internetu nudila pozajmice u novcu. Uskoro ga je ta osoba prikazivanjem lažnih činjenica dovela u zabludu i navela ga da prije nego mu isplati pozajmicu u visini od 2.000 eura uplati razne ''troškove'', izvijestili su iz policije.
Kada je 34-godišnjak uplatio ukupno 856 eura, počinitelj mu se više nije javljao na poruke, niti je dobio traženu pozajmicu.
Policija traga za počiniteljem.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)