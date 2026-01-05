Samuel Akere

Bijelo-plavih

desnokrilnom napadaču

Tonio Teklić

15 puta

nije bio zadovoljan

Ekstraklase

punom treningu

Malo sam umoran od puta jer ipak dolazim s drugog kontinenta. U Nigeriji iz koje stižem su trenutno visoke temperature oko 35 stupnjeva, a ovdje sam došao na snijeg. No, mi nogometaši smo naviknuti na takve stvari i uvijek im se prilagođavamo. Vjerujem da ću se brzo adaptirati na sve što trebam, što bolje upoznati suigrače i da ćemo zajedno izgledati dobro na terenu

Vrlo zapažene partije u bugarskom Botevu

sretni

Siguran sam da mogu opet biti „taj“. Zašto ne bih vjerovao u to? Zato sam i došao u Osijek da opet dosegnem razinu koju su u to vrijeme imao i zbog čega sam ostvario transfer u Poljsku. Vrline? Ovako, prvo bih spomenuo dribling, naravno i brzinu. Općenito bih rekao da sam snalažljiv na terenu, volim doći u situacije za gol, zabijati i asistirati, uostalom igram na takvoj poziciji.

Na pitanje što osobno očekuje od sljedeće polusezone, ponudio je kratak i jednostavan odgovor:

Prije svega – igrati. Želim biti u momčadi, pokazati da joj mogu pomoći. Jasno mi je da se za status trebam izboriti, došao sam s tom željom, vjerujući u sebe. Vidim da Osijek ima dobre uvjete, puno sam pričao i s trenerom Sopićem s kojim sam surađivao u Widzewu i jasno mi je dao do znanja da se momčad mora izvući iz neugodne situacije.

Sopić ga je pripremio na ono što od njega očekuje

Je li mu šef stručnog stožera još nešto posebno napomenuo?

U kontaktu smo zadnja dva-tri tjedna i dosta smo toga spomenuli u vezi moga dolaska i njegovih očekivanja. Bio je prema meni jako korektan i sasvim izravan, a to je ono što volim i cijenim kod trenera, da mi odmah kaže što sa mnom planira i što od mene očekuje. Mislim da Sopić zna što i koliko mogu, uostalom, zato me i je pozvao da ponovno surađujemo.

Tonijem Teklićem

To svakako! Veselim se što ćemo opet igrati zajedno jer smo u kratkom vremenu koliko se poznajemo postali jako dobri prijatelji. Žao mi je što nismo više vremena zajedno proveli na terenu, ali se nadam da bi u Osijeku to moglo biti drugačije i puno bolje – za obojicu. Naravno i za klub.

Voli dobru atmosferu na stadionu i to ga motivira

57

Prije svega očekujem da navijači dolaze na utakmice i daju podršku nama koji ćemo se boriti na terenu da rezultati budu što bolji. Volim dobru atmosferu na stadionu, to mi je uvijek bio dodatni motiv u igri.

Alenu Petroviću

Znam ga još iz bugarske lige jer sam igrom slučaja bio u kontaktu s direktorom njegova kluba u vezi nekih igrača i potencijalnih transfera. Sopić ga zna još bolje, može nam pomoći brzinom koja nam uvijek nekako fali u ovom podneblju. Do ljeta je s nama s opcijom kupovine ugovora. Vremena nemamo puno za prilagodbu, očekujem da će na tom planu sve biti u redu, posebno jer je naš trener već radio i s njim i s Teklićem, što bi morala biti prednost u ovom kontekstu što brže i potpunije adaptacije.

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

, 21-godišnjak iz Nigerije, nastavlja listu dolazaka u redove. Riječ je okoji je stigao na posudbu, baš kao i, iz poljskog Widzewa. U prvom dijelu sezone tamo je nastupio, pritom je postigao 1 pogodak i imao 1 asistenciju. Mladić rođen u Ibadanusvojim statusom, budući da je samo jednom na terenu proveo svih 90 minuta u susretima. Ono što je svakako bitno odnosi se na spoznaju da je Akere cijelo vrijeme bio ui stalno u konkurenciji za momčad, tako da u tom smislu ne bi trebalo biti nikakvih problema., uvodno je rekao Samuel.Rekli smo mu da bi navijači Osijeka, a i svi mi u klubu zasigurno bilikada bi kod nas igrao na razini, na kojoj je u sezoni 2024/25 bio u bugarskom Botevu. Tamo je tada postigao 7 golova i imao 6 asistencija.Bit će mu zasigurno drago ponovno se družiti ss kojim je dijelio svlačionicu u Widzewu…„Zadužio“ je dres s brojem, a poruku navijačima sažeo je u dvije rečenice:Akere nije nepoznanica ni sportskom direktorujer se svojedobno već raspitivao za njega….