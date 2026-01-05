Sveta tri kralja

Što se tiče odvoza božićnih drvaca, tijekom siječnja odvojeno će se prikupljati i odvoziti božićna drvca koja se mogu odložiti na sljedećim lokacijama:

pored spremnika

kompostanu

Sutra je blagdan, a izsu izvijestili da semiješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema. Reciklažna dvorišta i kompostana- GČ Retfala – naselje Ljudevita Posavskog (parkiralište pored tržnice)- MO Višnjevac – park- GČ Donji grad – Vijenac Murse i Zeleno polje – kod okretišta tramvaja- GČ Novi grad – Sjenjak – kod robne kuće i kod Studentskog doma- GČ Tvrđa – Vijenac Ivana Meštrovića – kod NTL-a i „Četverolista“- GČ Industrijska četvrt – Bosutsko naselje – kod samoposluge NTL- GČ Jug II – kod Konzuma i kod OŠ “Tin Ujević”Također, stanari kolektivnog stanovanja božićna drvca mogu odložiti iza komunalni otpad.Korisnici mogu i sami svoja božićna drvca donijet na