Gdje s božićnim drvcima nakon blagdana?
05.01.2026. 12:33
Sutra je blagdan Sveta tri kralja, a iz Unikoma su izvijestili da se odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike, metala i stakla obavlja se prema redovitom rasporedu. Reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi.
Što se tiče odvoza božićnih drvaca, tijekom siječnja odvojeno će se prikupljati i odvoziti božićna drvca koja se mogu odložiti na sljedećim lokacijama:
- GČ Retfala – naselje Ljudevita Posavskog (parkiralište pored tržnice)
- MO Višnjevac – park
- GČ Donji grad – Vijenac Murse i Zeleno polje – kod okretišta tramvaja
- GČ Novi grad – Sjenjak – kod robne kuće i kod Studentskog doma
- GČ Tvrđa – Vijenac Ivana Meštrovića – kod NTL-a i „Četverolista“
- GČ Industrijska četvrt – Bosutsko naselje – kod samoposluge NTL
- GČ Jug II – kod Konzuma i kod OŠ “Tin Ujević”
Također, stanari kolektivnog stanovanja božićna drvca mogu odložiti i pored spremnika za komunalni otpad.
Korisnici mogu i sami svoja božićna drvca donijet na kompostanu.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
