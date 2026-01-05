Obavite kupnju na vrijeme, većina trgovina je sutra zatvorena
05.01.2026. 11:18
Sutra je blagdan Sveta tri kralja, što u hrvatskoj tradicijskoj kulturi Sveta tri kralja označavaju svršetak božićnoga vremena.
S obzirom da je riječ o blagdanu, trgovine i trgovačke centri neće raditi, osim BOSO trgovine na autobusnom kolodvoru, koja je otvorena od 6:00 do ponoći.
Obavite kupnju na vrijeme!
Foto: Pexels.com/Ilustracija
S obzirom da je riječ o blagdanu, trgovine i trgovačke centri neće raditi, osim BOSO trgovine na autobusnom kolodvoru, koja je otvorena od 6:00 do ponoći.
Obavite kupnju na vrijeme!
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)