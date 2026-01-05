Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Sutra je blagdan Sveta tri kralja, što u hrvatskoj tradicijskoj kulturi Sveta tri kralja označavaju svršetak božićnoga vremena.

S obzirom da je riječ o blagdanu, trgovine i trgovačke centri neće raditi, osim BOSO trgovine na autobusnom kolodvoru, koja je otvorena od 6:00 do ponoći.

Obavite kupnju na vrijeme!


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




