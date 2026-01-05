Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Magic Leon dolazi u subotu, 10. siječnja 2026. u Osijek, točnije u dvoranu Franjo Krežma sa svojom novom predstavom koja će oduševiti sve sa još boljim i čudesnijim čarolijama. Početak je u 11:00 sati.

Zaboravite sve što ste mislili da znate o mađioničarima. Ovdje se ne izvlače zečevi iz šešira – ovdje se izvlače valovi smijeha, uzdasi oduševljenja i obrve koje od čuđenja lete do plafona!

Ova jedinstvena predstava briše granicu između stvarnosti i iluzije – uz dobru dozu humora, iznenađenja i oduševljenja koje se doslovno osjeti u zraku. Na scenu se vraća i legendarna marama Bjelka koja ostavlja bez daha – i bez riječi. Pripremite se za trenutke koji će vas nasmijati do suza, natjerati da zaplješćete od sreće i ozbiljno se zapitate: “Kako je ovo moguće?!

A da stvar bude još čudesnija – netko iz publike će stvarno poletjeti!

Idealno za sve uzraste – od 5 do 105 godina.

Ulaznice su u prodaji putem linka – požurite dok nisu misteriozno nestale! Jednom kad poletiš u (ne)Mogućem Showu – želiš još!

[Nagradno darivanje]

Portal Osijek031 daruje 2x2 ulaznice za predstavu (ne)Mogući Show Magic Leona. Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.




Objavio: Redakcija 031




