S 2,24 promila udario u znak, ogradu i završio u kanalu
05.01.2026. 9:11
60-godišnji vozač je 3. siječnja oko 21.20 sati upravljao osobnim automobilom kolnikom ulice Matije Gupca u Punitovcima, a kako se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, kod kućnog broja 24, otišao je udesno i zahvatio zemljanu bankinu te je udario u prometni znak. Nakon sudara osobni automobil se nastavio kretati zemljanom bankinom te je udario u metalnu zaštitnu ogradu, da bi se nakoncu prevrnuo u odvodni kanal, izvijestili su iz policije.
Alkotestom je utvrđeno da je vozač sudjelovao u prometu kao vozač s 2,24 promila alkohola u krvi. Zbog lakih ozljeda prevezen je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje mu je pružena liječnička pomoć.
Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 260 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Alkotestom je utvrđeno da je vozač sudjelovao u prometu kao vozač s 2,24 promila alkohola u krvi. Zbog lakih ozljeda prevezen je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje mu je pružena liječnička pomoć.
Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 260 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)