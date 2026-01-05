60-godišnji

vozač je 3. siječnja oko 21.20 sati upravljao osobnim automobilom kolnikom uliceu Punitovcima, a kako sesredinom obilježene prometne trake, kod kućnog broja 24, otišao je udesno i zahvatio zemljanu bankinu te jeu prometni znak. Nakon sudara osobni automobil se nastavio kretati zemljanom bankinom te jeu metalnu zaštitnu ogradu, da bi se nakoncuu odvodni kanal, izvijestili su iz policije.Alkotestom je utvrđeno da je vozač sudjelovao u prometu kao vozač salkohola u krvi. Zbog lakih ozljeda prevezen je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje mu je pružena liječnička pomoć.Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.