[VIDEO] Opasna TikTok snimka: dječak propao kroz led u ledenu Dravu
04.01.2026. 16:05
Dječja igra je mogla biti kobna. Naime, na društvenoj mreži Tik Tok osvanula je snimka dječaka koji je pokušao “hodati” po ledu.
U osječkoj Zimskoj luci gdje se zbog niskih temperatura stvorio tanki sloj leda, dječak je pokušao prošetati prema pontonu, no pri posljednjem koraku led pod nogama je pukao i dječak je završio u ledenoj Dravi.
Srećom, dječak se uspio uhvatiti za ponton i izvući iz ledene Drave.
Foto: Screenshot video
