Foto: Screenshot video

je mogla biti. Naime, na društvenoj mreži Tik Tok osvanula je snimka dječaka koji je pokušao “” po ledu.U osječkojgdje se zbogstvorio tanki sloj leda, dječak jeprema pontonu, no pri posljednjem koraku led pod nogama jei dječak je završio u ledenoj Dravi., dječak se uspio uhvatiti za ponton i izvući iz ledene Drave.