Vijesti::Video 031
Dječja igra je mogla biti kobna. Naime, na društvenoj mreži Tik Tok osvanula je snimka dječaka koji je pokušao “hodati” po ledu.

U osječkoj Zimskoj luci gdje se zbog niskih temperatura stvorio tanki sloj leda, dječak je pokušao prošetati prema pontonu, no pri posljednjem koraku led pod nogama je pukao i dječak je završio u ledenoj Dravi.

Srećom, dječak se uspio uhvatiti za ponton i izvući iz ledene Drave.


Foto: Screenshot video


Objavio: Redakcija 031




