Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno oblačno s oborinom. Na kopnu većinom susnježica i snijeg te stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 1°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [18.12.2025.-07.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [01.-07.01.2026.] [program]

Događaji:
- OŠ Vladimir Nazor, Čepin: Akcija dobrovoljnog davanja krvi [siječanj, 2026.]
- 18. Zima u Domu tehnike [2026.]



