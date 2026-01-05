Servisne informacije [5. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
05.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno oblačno s oborinom. Na kopnu većinom susnježica i snijeg te stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 1°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [18.12.2025.-07.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [01.-07.01.2026.] [program]
Događaji:
- OŠ Vladimir Nazor, Čepin: Akcija dobrovoljnog davanja krvi [siječanj, 2026.]
- 18. Zima u Domu tehnike [2026.]
