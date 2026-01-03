Widzewa

Tonio Teklić

NK Osijek

osvježiti

značajno pojačati

Varaždina

Trabzonspor

Prvenstveno bih i ja sebe volio vidjeti u takvom izdanju, kao onda. Možda i u još boljem. Stekao sam dosta iskustva u inozemstvu, bez obzira što u nekim sredinama nisam puno igrao. Rekao bih da sam u biti još spremniji pokazati ljudima što mogu na terenu i opravdati očekivanja. Kada sam bio u Trabzonu trenirao sam i igrao s jednim Pepeom koji je nekada vrijedio 60 milijuna eura u Arsenalu, bio mi je suigrač i Edin Višća koji je u Turskoj već 12 godina i mogu reći da sam dosta naučio od obojice. Mislim da to mogu prenijeti na hrvatske nogometne terene kojima se, eto, vraćam

Uzvratiti dobrim igrama na ukazanom povjerenju

dobar izazov i veliki motiv

Nije laka situacija, ali tu smo da to promijenimo. I hoćemo, sigurno. Mislim da će svi u NK Osijek jedva čekati početak drugog dijela sezone, da bi se dokazali prvenstveno sami sebi, a onda i svima drugima. Da mi to i možemo i želimo, na kraju i da ćemo ispuniti ono što se od nas traži. Znam da su me ovdje željeli i trener i sportski direktor, mislim da im mogu uzvratiti na to njihovo povjerenje i opravdati ga.

voli takve situacije

Mogu vam reći da sam od svih liga pratio jedino HNL i stvarno mi je tijekom ovih proteklih godina nedostajao. Stoga i sam nestrpljivo iščekujem svoj povratak u službenim utakmicama, želim što više igrati, biti sretan i pridonijeti svom klubu da ostvari zacrtano. Kada sam dolazio u Widzew Łódź, nisam baš bio potpuno spreman, trebalo mi je neko vrijeme za adaptaciju. I nije to bilo baš tako loše, međutim, nisam bio u prvom planu i odlučio sam sreću potražiti negdje drugdje. Nadam se da ću je ovdje naći. U Varaždinu mi je putno toga odgovaralo, vjerujem da će tako biti i u Osijeku.

Bit će važan faktor u stabilizaciji momčadi

Alen Petrović

Borne Barišića

Najavljivao sam što kanimo napraviti u ovom prijelaznom roku. Tonio je jedan od igrača koji nam mogu pomoći jer je iskusan i dokazan veznjak, a mi smo u sredini terena, ponajviše zbog brojnih ozljeda, imali puno problema. Sjećamo se kako je igrao u Varaždinu, a i na posudbi u turskom Erzurumsporu je u 34 utakmice imao 4 gola i 9 asistencija. Očekujem da će nam biti važan u stabilizaciji momčadi, a dobra je stvar što ga i naš trener dobro poznaje. Dolazi na posudbu s opcijom otkupa na ljeto i ta je cijena postavljena realno. Moramo generalno biti puno bolji nego jesenas, a Teklić može biti pravo rješenje tamo gdje nam je najviše „škripilo“

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Vezni igrač poljskog, 26-godišnjiu nastavku sezone igrat će za. Dolazi nam na posudbu i trebao bi ne samo, nego ivezni red Bijelo-plavih. Najviše ga se sjećamo iz vremena kada je, ne baš davno, odlične partije pružao u dresu, prije transfera u, rekao je Teklić.Za Tonija je dolazak u Osijek, kako sam kaže,u svakom pogledu.Svjestan je koliko se od njega očekuje, a kako sam kaže –. I u više je navrata spomenuo kako se veseli svojoj prvoj utakmici u novom dresu s brojem 99.Sportski direktortako je, nakon, riješio drugu zimsku akviziciju.