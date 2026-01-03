Tonio Teklić stiže na Opus Arenu
03.01.2026. 15:54
Vezni igrač poljskog Widzewa, 26-godišnji Tonio Teklić u nastavku sezone igrat će za NK Osijek. Dolazi nam na posudbu i trebao bi ne samo osvježiti, nego i značajno pojačati vezni red Bijelo-plavih. Najviše ga se sjećamo iz vremena kada je, ne baš davno, odlične partije pružao u dresu Varaždina, prije transfera u Trabzonspor.
Prvenstveno bih i ja sebe volio vidjeti u takvom izdanju, kao onda. Možda i u još boljem. Stekao sam dosta iskustva u inozemstvu, bez obzira što u nekim sredinama nisam puno igrao. Rekao bih da sam u biti još spremniji pokazati ljudima što mogu na terenu i opravdati očekivanja. Kada sam bio u Trabzonu trenirao sam i igrao s jednim Pepeom koji je nekada vrijedio 60 milijuna eura u Arsenalu, bio mi je suigrač i Edin Višća koji je u Turskoj već 12 godina i mogu reći da sam dosta naučio od obojice. Mislim da to mogu prenijeti na hrvatske nogometne terene kojima se, eto, vraćam, rekao je Teklić.
Uzvratiti dobrim igrama na ukazanom povjerenju
Za Tonija je dolazak u Osijek, kako sam kaže, dobar izazov i veliki motiv u svakom pogledu.
Nije laka situacija, ali tu smo da to promijenimo. I hoćemo, sigurno. Mislim da će svi u NK Osijek jedva čekati početak drugog dijela sezone, da bi se dokazali prvenstveno sami sebi, a onda i svima drugima. Da mi to i možemo i želimo, na kraju i da ćemo ispuniti ono što se od nas traži. Znam da su me ovdje željeli i trener i sportski direktor, mislim da im mogu uzvratiti na to njihovo povjerenje i opravdati ga.
Svjestan je koliko se od njega očekuje, a kako sam kaže – voli takve situacije. I u više je navrata spomenuo kako se veseli svojoj prvoj utakmici u novom dresu s brojem 99.
Mogu vam reći da sam od svih liga pratio jedino HNL i stvarno mi je tijekom ovih proteklih godina nedostajao. Stoga i sam nestrpljivo iščekujem svoj povratak u službenim utakmicama, želim što više igrati, biti sretan i pridonijeti svom klubu da ostvari zacrtano. Kada sam dolazio u Widzew Łódź, nisam baš bio potpuno spreman, trebalo mi je neko vrijeme za adaptaciju. I nije to bilo baš tako loše, međutim, nisam bio u prvom planu i odlučio sam sreću potražiti negdje drugdje. Nadam se da ću je ovdje naći. U Varaždinu mi je putno toga odgovaralo, vjerujem da će tako biti i u Osijeku.
Bit će važan faktor u stabilizaciji momčadi
Sportski direktor Alen Petrović tako je, nakon Borne Barišića, riješio drugu zimsku akviziciju.
Najavljivao sam što kanimo napraviti u ovom prijelaznom roku. Tonio je jedan od igrača koji nam mogu pomoći jer je iskusan i dokazan veznjak, a mi smo u sredini terena, ponajviše zbog brojnih ozljeda, imali puno problema. Sjećamo se kako je igrao u Varaždinu, a i na posudbi u turskom Erzurumsporu je u 34 utakmice imao 4 gola i 9 asistencija. Očekujem da će nam biti važan u stabilizaciji momčadi, a dobra je stvar što ga i naš trener dobro poznaje. Dolazi na posudbu s opcijom otkupa na ljeto i ta je cijena postavljena realno. Moramo generalno biti puno bolji nego jesenas, a Teklić može biti pravo rješenje tamo gdje nam je najviše „škripilo“.
Tekst: NK Osijek
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
