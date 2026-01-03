Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Danas u prijepodnevnim satima izbio je požar u sklopu restorana Čingi Lingi Čarda u Bilju.

Na mjesto događaja brzo su izašli pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bilje koji su pravodobnom intervencijom spriječili širenje vatre te osigurali objekt i okolni prostor.

Prema zasad dostupnim informacijama, požar je stavljen pod nadzor, a tijekom vatrogasne intervencije promet Biljskom cestom, u neposrednoj blizini restorana, bio je privremeno otežan. Uzrok izbijanja požara još nije službeno utvrđen te će biti poznat nakon provedenog očevida.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




