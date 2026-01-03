Mladić i djevojka osumnjičeni za krađu reflektora vrijednih 1.000 eura
03.01.2026. 8:19
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Našice utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 18-godišnjakinja sa šireg područja Vinkovaca i 19-godišnjak sa šireg područja Našica jučer s nogometnog igrališta na području općine Đurđenovac ukrali devet reflektora u vrijednosti od oko 1.000 eura.
Naime, operativno dežurstvo Policijske postaje Našice jučer je u 14 sati zaprimilo dojavu da su s nogometnog igrališta ukradeni reflektori, koji su stajali na tlu jer je u tijeku njihova zamjena. Ujedno je dojavljeno da su kradljivci na igralište došli automobilom, izvijestili su iz policije.
Brzom reakcijom policijskih službenika pronađeni su počinitelji i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje.
Protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
