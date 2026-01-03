Kriminalističkim istraživanjem

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

policijskih službenikautvrđeno je postojanje osnovane sumnje da susa šireg područja Vinkovaca isa šireg područja Našica jučer s nogometnog igrališta na područjuukraliu vrijednosti od okoNaime, operativno dežurstvo Policijske postaje Našice jučer je u 14 sati zaprimilo dojavu da su s nogometnog igrališta, koji su stajali na tlu jer je u tijeku njihova. Ujedno je dojavljeno da su kradljivci na igralište došli automobilom, izvijestili su iz policije.Brzom reakcijom policijskih službenika pronađeni su počinitelji i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje.Protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.