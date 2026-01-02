Suhi siječanj

Foto: Ilustracija

“ (Dry January), izazov u kojem se ljudi na početku godinena 31 dan, posljednjih je godina sve. Cilj je datinakon blagdanskog razdoblja,. Stručnjaci ističu da se prvi pozitivni učinci apstinencije mogu osjetiti već unutar tjedan dana.Prema liječnicima, već nakon sedam danadolazi dojer se normalizira, ključna za regeneraciju organizma. Posljedica su. Mnogi primjećuju i, kao iizgleda kože, budući da alkohol potiče dehidraciju i upalne procese.Nakon mjesec dana apstinencije počinju se uočavati, osobito u radu jetre. Kako se taj organ regenerira, smanjuje sepovezana s alkoholom, a time i osjećaj. Stručnjaci navode da se jetra može djelomičnoveć nakon dva tjedna, dok je za potpuni oporavak često potrebno četiri do osam tjedana, ovisno o količini ranije konzumiranog alkohola.Izostanak alkoholautječe i na mentalno zdravlje. Iako alkohol kratkoročno može smanjiti tjeskobu, dugoročno povećava rizik od depresije i anksioznosti. Nakon četiri tjedna mnogi osjećaju stabilnije raspoloženje i veću otpornost na stres. Ujedno seprobavne tegobe, poput nadutosti i žgaravice, snižavaju se krvni tlak i razina šećera u krvi, a opadaju i faktori povezani s razvojem raka.Stručnjaci naglašavaju da suzdravstvene koristi najizraženije kod dugoročne ili potpune apstinencije. Nakon šest mjeseci, kod umjerenih konzumenata oštećenje jetre može se u potpunosti, dok i osobe koje su ranije više pile često primjećuju jači imunitet i općenito bolje zdravstveno stanje.