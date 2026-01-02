"Suhi siječanj": kako mjesec dana apstinencije utječe na tijelo i um
02.01.2026. 20:25
„Suhi siječanj“ (Dry January), izazov u kojem se ljudi na početku godine odriču alkohola na 31 dan, posljednjih je godina sve popularniji. Cilj je dati predah organizmu nakon blagdanskog razdoblja, poboljšati zdravlje i steći zdravije navike. Stručnjaci ističu da se prvi pozitivni učinci apstinencije mogu osjetiti već unutar tjedan dana.
Prema liječnicima, već nakon sedam dana bez alkohola dolazi do poboljšanja sna jer se normalizira REM faza, ključna za regeneraciju organizma. Posljedica su veća razina energije, bolje raspoloženje i jasnije kognitivne funkcije. Mnogi primjećuju i življe snove, kao i poboljšanje izgleda kože, budući da alkohol potiče dehidraciju i upalne procese.
Nakon mjesec dana apstinencije počinju se uočavati značajnije promjene, osobito u radu jetre. Kako se taj organ regenerira, smanjuje se masna jetra povezana s alkoholom, a time i osjećaj umora i tromosti. Stručnjaci navode da se jetra može djelomično oporaviti već nakon dva tjedna, dok je za potpuni oporavak često potrebno četiri do osam tjedana, ovisno o količini ranije konzumiranog alkohola.
Izostanak alkohola pozitivno utječe i na mentalno zdravlje. Iako alkohol kratkoročno može smanjiti tjeskobu, dugoročno povećava rizik od depresije i anksioznosti. Nakon četiri tjedna mnogi osjećaju stabilnije raspoloženje i veću otpornost na stres. Ujedno se smanjuju probavne tegobe, poput nadutosti i žgaravice, snižavaju se krvni tlak i razina šećera u krvi, a opadaju i faktori povezani s razvojem raka.
Stručnjaci naglašavaju da su trajne zdravstvene koristi najizraženije kod dugoročne ili potpune apstinencije. Nakon šest mjeseci bez alkohola, kod umjerenih konzumenata oštećenje jetre može se u potpunosti povući, dok i osobe koje su ranije više pile često primjećuju jači imunitet i općenito bolje zdravstveno stanje.
